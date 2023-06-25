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«Хто тобі дав грошей»: Лобода накинулася на дівчину, яка не підтримала її виступ

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Хто тобі дав грошей»: Лобода накинулася на дівчину, яка не підтримала її виступ
Артистка зневажливо спілкувалася з дівчиною, яка тримала плакат
фото з відкритих джерел

Артистка, яка раніше активно будувала кар’єру в Росії, приїхала до Харкова

До Харкова 25 червня приїхала Світлана Лобода. Артистка, яка раніше активно будувала кар’єру в Росії, зустрілася з шанувальниками біля входу в зоопарк. Відповідне відео поширив один із місцевих Telegram-каналів. Однак не всі були раді приїзду співачки, одна дівчина тримала плакат «Харків без Лободи».

Лобода запитала, хто їй за це заплатив. Після цього артистка сказала, що із завербованими немає сенсу говорити.

Додамо, що співачка Світлана Лобода, яка помітила російську агресію лише після повномасштабного вторгнення у 2022 році, погрожує українським активістам у Відні судовими позовами за те, що ті нагадали її про її позицію всі ці роки.

Світлана Лобода, яка до початку війни активно гастролювала в Росії, дала велике інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій. В цій розмові співачка заявила, що дуже жалкує, що свого часу прийняла рішення їхати працювати в Росію, що не повернеться туди навіть за великі гонорари. Проте українці обурилися та розкритикували артистку. 

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Теги: Харків Світлана Лобода зоопарк українці Telegram співачка відео

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