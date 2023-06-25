«Хто тобі дав грошей»: Лобода накинулася на дівчину, яка не підтримала її виступ

Артистка, яка раніше активно будувала кар’єру в Росії, приїхала до Харкова

До Харкова 25 червня приїхала Світлана Лобода. Артистка, яка раніше активно будувала кар’єру в Росії, зустрілася з шанувальниками біля входу в зоопарк. Відповідне відео поширив один із місцевих Telegram-каналів. Однак не всі були раді приїзду співачки, одна дівчина тримала плакат «Харків без Лободи».

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Лобода запитала, хто їй за це заплатив. Після цього артистка сказала, що із завербованими немає сенсу говорити.

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Додамо, що співачка Світлана Лобода, яка помітила російську агресію лише після повномасштабного вторгнення у 2022 році, погрожує українським активістам у Відні судовими позовами за те, що ті нагадали її про її позицію всі ці роки.

Світлана Лобода, яка до початку війни активно гастролювала в Росії, дала велике інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій. В цій розмові співачка заявила, що дуже жалкує, що свого часу прийняла рішення їхати працювати в Росію, що не повернеться туди навіть за великі гонорари. Проте українці обурилися та розкритикували артистку.