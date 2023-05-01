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Світлана Лобода погрожує українцям у Відні судом: деталі скандалу

Маріанна Присяжнюк
glavcom.ua
Світлана Лобода погрожує українцям у Відні судом: деталі скандалу
Світлана Лобода останні роки працювала в Росії
скріншот з відео

Співачка обурена, що українські активісти нагадують про її співпрацю з Росією

Співачка Світлана Лобода, яка помітила російську агресію лише після повномасштабного вторгнення у 2022 році, погрожує українським активістам у Відні судовими позовами за те, що ті нагадали її про її позицію всі ці роки. Про це розповів керівник української організації «Мрія» у Відні Андрій Каріоті.

«За моєю інформацією, моя підзахисна набагато більше агітувала за інтереси України, особливо з 2022 року… Відповідно до чинного тут австрійського законодавства, це звинувачення є наклепницьким і завдає шкоди. Тому я змушений попросити вас спростувати твердження, це особа, яка до 2022 року підтримувала…У випадку, якщо ви знову подасте подібні претензії третім сторонам, моя клієнтка вживатиме всіх доступних їй законних заходів наприклад, цивільно-правові судові заборони та позови про відшкодування збитків, приватне обвинувачення та кримінальні звинувачення», – йдеться у листі адвокатів Світлани Лободи до українського активіста Андрія Каріоті у Відні.

Зазначимо, що всі роки російської окупації Криму та Донбасу, співачка продовжувала давати концерти в Росії та розважати росіян.

«Я люблю людей насамперед, я люблю перебувати там, де люблять мою творчість, мою музику. мою роботу. Де приймають мене, де люди чекають на мене. Яка до біса різниця, яка це країна? Росія, Україна, Казахстан... У світі багато країн. Те, що відбувається у політиці, це нас, артистів, не стосується. Ми поза всім цим», – сказала Лобода в інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак.

Після повномасштабного вторгнення, співачка на перший погляду зайняла позицію України, втім продовжує давати інтерв’ю російським «журналістам», стверджуючи, що це українці ті, хто має бути милосердними, а агресія РФ проти України – це «брат іде на брата».

Як зазначає сама Лобода, останні чотири роки співачка жила і працювала в Росії.

«Ми всі маленькі люди, ми нічого не можем, але є люди, які вершать долі, і які можуть зробити так, щоби це пекло закінчилося», – записала Лобода відео в перші дні повномасштабного вторгнення.

Українські активісти, в свою чергу, закликають організаторів відмінити концерт співачки через її позицію щодо війни в Україні всі 9 років. Керівник української організації «Мрія» у Відні Андрій Каріоті прокоментував інцидент та зазначив, що активісти нагадали власникам приміщення, де мав пройти виступ співачки, що вона декілька років виступала у Росії.

Нагадаємо, що співачка Світлана Лобода, яка до початку війни активно будувала своє співоче життя в Росії, а після лютневих подій стала на бік України та виїхала з Росії, дала велике інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій. В цій розмові співачка заявила, що дуже жалкує, що свого часу прийняла рішення їхати працювати в Росію, що не повернеться туди навіть за великі гонорари. Проте українці обурилися та розкритикували артистку. 

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Теги: Відень активісти українці Світлана Лобода

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