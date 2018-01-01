Легенда українського кіно та театру Раїса Недашківська відзначає ювілей

Недашківська є кавалером ордену Княгині Ольги

Сьогодні у Раїси Недашківської, акторки театру та кіно, народної артистки України, ювілей. «Хай Бог дає їй сили, енергію, натхнення - творити добро, шалено любити цей світ», - написав із цього приводу у Facebook український театральний критик Олег Вергеліс. Недашківська є кавалером ордену Княгині Ольги трьох ступенів. Знялася більше



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Раїса Недашківська разом з Іваном Миколайчуком

Недашківська є кавалером ордену Княгині Ольги

Сьогодні у Раїси Недашківської, акторки театру та кіно, народної артистки України, ювілей.

«Хай Бог дає їй сили, енергію, натхнення - творити добро, шалено любити цей світ», - написав із цього приводу у Facebook український театральний критик Олег Вергеліс.

Недашківська є кавалером ордену Княгині Ольги трьох ступенів. Знялася більше ніжу 60 фільмах.

У віці 17 років втілила образ Мавки у фільмі «Лісова пісня» кінорежисера Віктора Івченка.

13 років працювала в Київському молодіжному театрі, де грала у виставах «Сірано де Бержерак» (Роксана), «За двома зайцями» (Секлета) та інших. Творець декількох моновистав (зокрема, «Канте Хондо» за Ф. Гарсія Лоркою, «Щастя» за Лесею Українкою), численних літературно-драматичних композицій. У 1994—2001 роках — художній керівник Театру «Під зоряним небом» у приміщенні Київського планетарію.

Проводить значну громадську роботу як перша заступниця голови правління Національної спілки театральних діячів України. Активно підтримала Євромайдан, поширює об'єктивну інформацію про події в Україні серед російського театрального загалу.