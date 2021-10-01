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    Вийшов музичний трейлер концептуального мистецького проєкту «Любов Вогняна»

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    Реліз літературно-художнього видання &laquo;Любов вогняна&raquo; заплановано на кінець осені цього року - Вийшов музичний трейлер концептуального мистецького проєкту «Любов Вогняна»
    Реліз літературно-художнього видання «Любов вогняна» заплановано на кінець осені цього року

    Композиція «Три дороги» – творча колаборація поета Володимира Драбчука з фронтменом культової групи PATSYKI Z FRANYKA Назаром Худином

    Відбулася прем’єра музичного трейлера літературно-художнього проекту «Любов Вогняна» – прекрасно ілюстрованого поетичного «містичного козацько-самурайського бойовика», як його ідентифікує автор Володимир Драбчук.

    Автор розповів, що поему він написав ще у 2013 році, і доволі довго шукав художника, «оскільки із самого початку бачив цей проєкт, як такий собі своєрідний мальований поетичний комікс».

    «І у 2016 році художник знайшовся, вірніше, художниця не професійна, але дуже талановита Анна Чернікова. А вже в цьому році вірші набули музичного звучання. Тобто цей проєкт витриманий, як добре вино», зазначив Драбчук.

    Композиція «Три дороги» творча колаборація поета з відомим музикантом, фронтменом культової групи PATSYKI Z FRANYKA Назаром Худином.

    Слова Володимир Драбчук (уривок із поеми «Любов вогняна»), музика Назар Худин, Володимир Драбчук.

    Вокал Назар Худин, бандура Lola z Franeka, мастеринг – iPunkz, саунд-продакшн – FFK Rekordz. Художник – Анна Чернікова, анімація – PIN Production.

    Реліз літературно-художнього видання «Любов вогняна» заплановано на кінець осені цього року.

    Трейлер можна переглянути за посиланням.

    Теги: музика культура трейлер
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    Вийшов музичний трейлер концептуального мистецького проєкту «Любов Вогняна»