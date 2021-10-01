Netflix запустив українську версію сайту

Всю інформацію про Netflix на платформах сервісу тепер можна читати українською

На сайті стримінгової платформи Netflix, у її мобільних додатках та офіційних додатках для Smart TV з’явився український інтерфейс. Також компанія запустила дубляж українською деяких популярних серіалів.

Всю інформацію про Netflix на платформах сервісу тепер можна читати українською. Також компанія офіційно запустила домен netflix.ua та українськомовні сторінки у соціальних мережах Facebook та Instagram.

На Netflix вже можна подивитися в українському дубляжі такі серіали: «Академія Амбрелла», «Бріджертони», «Статеве виховання», «Корона», «Ферзевий гамбіт», «Паперовий будинок», «Дивні дива».

Команда стримінгового сервісу обіцяє підтримку користувачів українською мовою у форматі чату та голосового зв’язку через додаток щодня з 15:00 до 23:00 за київським часом.

До слова, вийшов трейлер фільму Netflix про Міхаеля Шумахера.

Також Netflix потрапив у скандал з перекладом російського фільму.

Нагадаємо, стримінговий сервіс Netflix купив права на показ російських фільмів «Брат» і «Брат 2» режисера Олексія Балабанова.

До слова, принц Гаррі спродюсує серіал на Netflix.

Також повідомлялося, що американські сценаристи назвали кращі фільми та серіали року

Нагадаємо, Мінцифри веде перемовини щодо виходу на український ринок Netflix та PayPal.

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