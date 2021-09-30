30-річчя незалежності: Мінкульт назвав вартість концерту на «Олімпійському»

Концерт «Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності країни» в Національному спортивному комплексі «Олімпійський», 24 серпня 2021 року

На урочистий концерт з бюджету виділили кілька десятків мільйонів гривень

На проведення урочистого концерту «Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності країни» в Національному спортивному комплексі «Олімпійський» з нагоди 30-ї річниці незалежності України з державного бюджету було виділено 64 млн гривень. Про це йдеться у відповіді Міністерства культури і інформаційної політики на запит «Українських Новин».

У рамках зазначеної суми було передбачено витрати на оплату послуг аранжування, створення партитур для оркестру, стейдж-бенду, репетицій, студії звукозапису, технічного забезпечення номерів артистів (спеціальні сценічні конструкції, світлові декорації, спецефекти, піротехніка), а також на забезпечення багатокамерної зйомки.

Раніше «Главком» повідомляв, що київське ТОВ «Гравіс-Кіно», основним кінцевим бенефіціаром якого є олігарх Ігор Коломойський (понад 70%), одержало кілька підрядів без тендерів із нагоди святкових заходів до Дня Незалежності.

Раніше Офіс президента заявив, що трансляції параду військ на Хрещатику та концерт на НСК «Олімпійський» у Києві до 30-річчя Незалежності 24 серпня подивилися понад 15 мільйонів глядачів телебачення.

Раніше стало відомо, скільки грошей витратили на святкування Дня Незалежності.

До слова, під час виступу «Скрябіна» на концерті до Дня Незалежності на фан-зону одночасно впали всі дрони. Також дощ зіпсував номери Вірки Сердючки та Віктора Павліка.

Нагадаємо, Сердючка таки заспівала своє легендарне «Раша гудбай» на концерті до Дня Незалежності.

Як відомо, 24 серпня на параді Незалежності війська і техніка урочисто пройшли Хрещатиком (фотозвіт).

Також відбувся парад авіації: над Києвом пролетів найбільший та найпотужніший у світі літак (фото).