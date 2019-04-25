Мінкульт інвестував у виробництво 17 українських телесеріалів



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Серіали незабаром почнуть виходити на українському телебаченні

Міністерство культури України виділило частину коштів на виробництво 17 нових телесеріалів вітчизняного виробництва, які незабаром почнуть виходити на українському телебаченні.

Про це в інтерв'ю Громадському повідомив міністр культур Євген Нищук.

«Разом із тим ми інвестували (каналам знадобилися дотації, від 30 до 50 відсотків на перші роки) у створення українських телесеріалів — з умовою, що там буде вже повний цикл вітчизняного виробництва. Мова йде про 17 серіалів, які, сподіваємося, остаточно змінять палітру на нашому телебаченні. І вже найближчим часом», — сказав міністр.

Водночас Нищук не уточнив, про які телесеріали ідеться та не назвав часові рамки їхньої реалізації.

У Міністерстві культури також не змогли надати деталі щодо виходу цих серіалів.

«Ще хтось не розуміє — навіщо реформувати телевізійний контент, наповнювати його українськими серіалами? Мені здається, зрозуміло, чому ми заборонили «російське мило». Й хоча телеканали продовжують хитрувати, наші умови прості — серіали без обмежень, будь-які теми, але в них мають бути залучені українські актори. Будь-який жанр вітається», — додав Нищук.