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    Культура

    На фестивалі у Венеції покажуть український фільм про перемогу у війні з Росією

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    <span>Фільм Валентина Васяновича&nbsp;</span>&laquo;Атлантида&raquo; покажуть у Венеції - На фестивалі у Венеції покажуть український фільм про перемогу у війні з Росією
    Фільм Валентина Васяновича «Атлантида» покажуть у Венеції

    Прем’єра фільму у Венеції є не менш престижною, ніж в Каннах

    На 76-му Венеційському міжнародному кінофестивалі відбудеться показ стрічки «Атлантида» режисера Валентина Васяновича, де головну роль зіграв ветеран війни на Донбасі Андрій Римарук.

    Про це повідомляє Держкіно.

    «Атлантида» – це фільм про майбутню перемогу у війні з Росією, відкритий нерв та судоми перед остаточною руйнацією міфу індустріального Донбасу: на рівні промислового ландшафту, і  насамперед  – у людському вимірі.

    Стрічку покажуть в офіційній конкурсній програмі кінофестивалю «Горизонти».

    Це друга за значущістю програма Венеційського кінофестивалю і проводиться паралельно з головним конкурсом. До участі у цій секції відбирають художні та документальні фільми, які представляють нові тенденції у  розвитку світового кінематографа.

    «Прем’єра фільму у Венеції є не менш престижною, ніж в Каннах, адже щороку тут збираються світові зірки і кінопрофесіонали першої величини. Я вважаю «Атлантиду» однією із найкращих українських стрічок останніх років, і переконаний, що ця картина гідно представить Україну на одному із найпрестижніших кінофестивалів світу», –  наголосив голова Держкіно Пилип Іллєнко.

    Валентин Васянович працював над стрічкою як автор сценарію, режисер, оператор та співпродюсер. Продюсерами фільму є також Ія Мислицька та Володимир Яценко.

    Кінопроект драми «Атлантида» став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно і отримав державну фінансову підтримку розміром 20 млн 835 тис. грн при загальній вартості виробництва фільму 41 млн 835 тис. грн. Виробництво стрічки здійснила «Студія Гармата фільм».

     

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