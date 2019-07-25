На фестивалі у Венеції покажуть український фільм про перемогу у війні з Росією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фільм Валентина Васяновича «Атлантида» покажуть у Венеції

Прем’єра фільму у Венеції є не менш престижною, ніж в Каннах

На 76-му Венеційському міжнародному кінофестивалі відбудеться показ стрічки «Атлантида» режисера Валентина Васяновича, де головну роль зіграв ветеран війни на Донбасі Андрій Римарук.

Про це повідомляє Держкіно.

«Атлантида» – це фільм про майбутню перемогу у війні з Росією, відкритий нерв та судоми перед остаточною руйнацією міфу індустріального Донбасу: на рівні промислового ландшафту, і насамперед – у людському вимірі.

Стрічку покажуть в офіційній конкурсній програмі кінофестивалю «Горизонти».

Це друга за значущістю програма Венеційського кінофестивалю і проводиться паралельно з головним конкурсом. До участі у цій секції відбирають художні та документальні фільми, які представляють нові тенденції у розвитку світового кінематографа.

«Прем’єра фільму у Венеції є не менш престижною, ніж в Каннах, адже щороку тут збираються світові зірки і кінопрофесіонали першої величини. Я вважаю «Атлантиду» однією із найкращих українських стрічок останніх років, і переконаний, що ця картина гідно представить Україну на одному із найпрестижніших кінофестивалів світу», – наголосив голова Держкіно Пилип Іллєнко.

Валентин Васянович працював над стрічкою як автор сценарію, режисер, оператор та співпродюсер. Продюсерами фільму є також Ія Мислицька та Володимир Яценко.

Кінопроект драми «Атлантида» став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно і отримав державну фінансову підтримку розміром 20 млн 835 тис. грн при загальній вартості виробництва фільму 41 млн 835 тис. грн. Виробництво стрічки здійснила «Студія Гармата фільм».