На Netflix вийде документальний фільм про борщ (відео)
Прем’єра відбудеться 30 березня
На стримінговому сервісі Netflix вийде український документальний фільм «Борщ. Секретний інгредієнт» із шеф-кухарем Євгеном Клопотенком. Про це Клопотенко повідомив у своєму Instagram.
«– Алло, Netflix, є класний документальний фільм про борщ. Покажеш?
– Буде з 30 березня», – написав шеф-кухар.
У фільмі кулінарний експерт подорожує Україною в пошуках секретних інгредієнтів для створення борщу. Герої фільму готують традиційну страву в різних кутках України: на військовій польовій кухні, у гуцульському селі, в хаті пасічника поблизу кордону з Білоруссю, у львівському ресторані та та навіть у їдальні Чорнобильської АЕС.
Стрічку підготували журналістка Наталка Якимович та режисер Дмитро Кочнєв. Також над нею працювали оператор-постановник Євгеній Сахно та редакторка Юлія Козиряцька. Перший показ відбувся у 2020 році.
За словами Клопотенка, прем’єра на Netflix відбудеться 30 березня.
Нагадаємо, що в лютому у короткометражний фільм української режисерки про Київ із назвою «Це побачення» (It’s a Date) отримав відзнаку «Особлива згадка» від Міжнародного журі короткометражних фільмів Берлінале.
Коментарі — 0