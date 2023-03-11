На Netflix вийде документальний фільм про борщ (відео)

Прем’єра відбудеться 30 березня

На стримінговому сервісі Netflix вийде український документальний фільм «Борщ. Секретний інгредієнт» із шеф-кухарем Євгеном Клопотенком. Про це Клопотенко повідомив у своєму Instagram.

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«– Алло, Netflix, є класний документальний фільм про борщ. Покажеш?

– Буде з 30 березня», – написав шеф-кухар.

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У фільмі кулінарний експерт подорожує Україною в пошуках секретних інгредієнтів для створення борщу. Герої фільму готують традиційну страву в різних кутках України: на військовій польовій кухні, у гуцульському селі, в хаті пасічника поблизу кордону з Білоруссю, у львівському ресторані та та навіть у їдальні Чорнобильської АЕС.

Стрічку підготували журналістка Наталка Якимович та режисер Дмитро Кочнєв. Також над нею працювали оператор-постановник Євгеній Сахно та редакторка Юлія Козиряцька. Перший показ відбувся у 2020 році.

За словами Клопотенка, прем’єра на Netflix відбудеться 30 березня.

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Нагадаємо, що в лютому у короткометражний фільм української режисерки про Київ із назвою «Це побачення» (It’s a Date) отримав відзнаку «Особлива згадка» від Міжнародного журі короткометражних фільмів Берлінале.