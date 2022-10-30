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Не стримала агресію. На Сумщині жінка жорстоко вбила свого співмешканця

Альона Боженко
glavcom.ua
Не стримала агресію. На Сумщині жінка жорстоко вбила свого співмешканця

Правоохоронці повідомили про підозру 66-річній жительці району за фактом нанесення смертельних тілесних ушкоджень

У п'ятницю, 28 жовтня, в одному з сіл Роменського району Сумської області 66-річна жінка сокирою вбила свого 58-річного співмешканця. Про це повідомила пресслужба поліції Сумської області.

Правоохоронці розповіли, що вранці 28 жовтня до Роменського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл району за місцем свого мешкання було виявлено тіло 58-річного чоловіка без ознак життя.

«На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Під час огляду будинку поліцейські виявили тіло чоловіка без ознак життя з тілесними ушкодженнями. Як потім з'ясували правоохоронці, до спричинення даних тілесних ушкоджень причетна його 66-річна співмешканка», – йдеться у повідомленні.

У скоєному зловмисниця зізналась та пояснила, що того дня між ними виникла сварка. У ході якої жінка, не втримавши агресії, схопилася за сокиру та завдала смертельних тілесних ушкоджень своєму співмешканцю.

За інформацією правоохоронців, наразі підозрювану затримали в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України, а за даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, 20 жовтня у Дніпрі через аварію на дорозі сталася конфліктна ситуація між двома водіями. Внаслідок чого один з них жорстоко вбив іншого.

Теги: вбивство жінка Сумщина

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