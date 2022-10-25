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Вбив і залив бетоном: деталі подвійного вбивства на Київщині (фото, відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Вбив і залив бетоном: деталі подвійного вбивства на Київщині (фото, відео) 
Яму з тілами виявили у дворі господаря
фото: Андрій Нєбитов / Telegram

Цинічний злочин стався у Вишгородському районі 

В кінці вересня жителі Глібівки, що на Київщині, повідомили в поліцію про раптове зникнення двох працівників 40 та 50 років. Про це повідомив начальник Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

Попри переконання їх останнього працедавця, що чоловіки поїхали на заробітки в іншу область, правоохоронці не припиняли пошуків. Зрештою ж знайшли яму з тілами у дворі того самого господаря.

Як виявилось, під час останньої вечері між 42-річним чоловіком та загиблими виник конфлікт, він забив опонентів до смерті, викопав двометрову «могилу», скинув туди тіла і завалив бетоном.

Вбив і залив бетоном: деталі подвійного вбивства на Київщині (фото, відео)  фото 1

Нині кат затриманий і перебуває в слідчому ізоляторі. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі, або навіть довічне ув’язнення. 

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Теги: Київщина злочин

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