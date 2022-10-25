Вбив і залив бетоном: деталі подвійного вбивства на Київщині (фото, відео) 

Цинічний злочин стався у Вишгородському районі

В кінці вересня жителі Глібівки, що на Київщині, повідомили в поліцію про раптове зникнення двох працівників 40 та 50 років. Про це повідомив начальник Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

Попри переконання їх останнього працедавця, що чоловіки поїхали на заробітки в іншу область, правоохоронці не припиняли пошуків. Зрештою ж знайшли яму з тілами у дворі того самого господаря.

Як виявилось, під час останньої вечері між 42-річним чоловіком та загиблими виник конфлікт, він забив опонентів до смерті, викопав двометрову «могилу», скинув туди тіла і завалив бетоном.

Нині кат затриманий і перебуває в слідчому ізоляторі. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі, або навіть довічне ув’язнення.