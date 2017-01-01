Нищук спрогнозував ймовірність повернення «скіфського золота»

За словами міністра, Росія буде робити все, щоб затягнути процес щодо «скіфського золота»

Юристи, які консультують Міністерство культури наголошують, що Україна виграє апеляційний судовий процес щодо повернення «скіфського золота». Про це в ефірі «5 каналу» заявив міністр культури Євген Нищук. «Поверненням славнозвісного «скіфського золота» і тим першим успіхом у Високому міжнародному суді,



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Колекція «Скіфське золото»

За словами міністра, Росія буде робити все, щоб затягнути процес щодо «скіфського золота»

Юристи, які консультують Міністерство культури наголошують, що Україна виграє апеляційний судовий процес щодо повернення «скіфського золота».

Про це в ефірі «5 каналу» заявив міністр культури Євген Нищук.

«Поверненням славнозвісного «скіфського золота» і тим першим успіхом у Високому міжнародному суді, який був в Амстердамі опікувалось Міністерство культури, великий обсяг роботи був на нас… Усі чекають, коли ж воно приїде, ми усвідомлювали з самого початку, що РФ буде робити все, щоб цей процес затягнути», - заявив Нищук.

За його словами, в лютому планується «апеляційна історія».

«Ми сподіваємось, що ми її подолаємо. Юристи, які нас консультують, кажуть – що це вже незворотна історія в плані того, що вже виграємо цей процес», – резюмував міністр культури.

Раніше повідомлялося, що остаточне рішення по «скіфському золоту», ймовірно, приймуть наступної весни.

Нагадаємо, в лютому 2014 року колекцію скіфського золота було вивезено в Амстердам для участі у виставці «Крим: золото і таємниці Чорного моря», яка проходила в Музеї Пірсона. Виставка складається з колекцій п'яти музеїв, один з яких розташований у Києві, а чотири – в Криму. Серед 500 експонатів виставки – артефакти зі скіфського золота, церемоніальний шолом, коштовне каміння і мечі стародавніх греків і скіфів. Українська сторона заявила, що золото скіфів з чотирьох кримських музеїв має повернутися до України. Росія наполягала на його поверненні до Криму, який вона анексувала в березні 2014 року.

Суд Амстердама вирішив повернути скіфське золото, що експонувалося в музеї Алларда Пірсона в столицi Нiдерландiв, Україні. Музейники окуповного Криму у зв’язку з цим, вирішили подавати на апеляцію, аби повернути експонати на анексований півострів.