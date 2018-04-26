Пішов з життя найстарший з майстрів петриківського розпису

Василь Соколенко стояв біля витоків фабрики петриківського розпису «Дружба»

Заслужений майстер народного мистецтва України Василь Соколенко 26 квітня пішов з життя. Йому було 96 років. Член Національної спілки художників України, учасник багатьох виставок в Україні та за кордоном, він стояв біля витоків фабрики петриківського розпису «Дружба». Як відомо, Соколенко був учнем петриківської майстрині Тетяни Пати,



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Василь Соколенко

Василь Соколенко стояв біля витоків фабрики петриківського розпису «Дружба»

Заслужений майстер народного мистецтва України Василь Соколенко 26 квітня пішов з життя. Йому було 96 років.

Член Національної спілки художників України, учасник багатьох виставок в Україні та за кордоном, він стояв біля витоків фабрики петриківського розпису «Дружба». Як відомо, Соколенко був учнем петриківської майстрині Тетяни Пати,

Володимир Соколенко був одним із найбільших новаторів у мистецтві розпису – це йому належить ідея перенесення розкішних петриківських квіток із паперу та стін на дерев’яну основу. Крім того, його знають як талановитого педагога.

«Він така щира, відкрита людина, яка ніколи не тримає зла ні на кого, завжди захоплений новими творчими ідеями. У нього прізвисько – «Чапаєв». Людина, яка завжди з відвагою кидалась на захист петриківського розпису», – зазначив його учень Андрій Пікуш.

Соколенко створив також власний невеликий музей-садибу петриківського розпису, єдиний в Україні. Там зберігав паперові «мальовки» і речі, розписані родиною Соколенків, а також безліч фотографій.

Для свого віку останні роки життя він виглядав бадьорим, з почуттям гумору, але більше не малював, бо руки не слухалися.

Раніше повідомлялося, що трирічна вінницька художниця потрапила до Книги рекордів України.