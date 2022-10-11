Пугачова подякувала армії, але не російській

Слова Пугачової сколихнули росіян

Російська співачка Алла Пугачова вийшла на зв'язок із шанувальниками із несподіваною заявою. Артистка, що залишила Росію, звернулася до співвітчизників. Відповідний пост Пугачова написала в Інстаграм.

«Дякую моїй багатомільйонній армії шанувальників за любов і підтримку, за вміння відрізняти правду від брехні. Молюся за вас і мир на Святій землі. Я щаслива!», – написала Пугачова.

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Слова Пугачової сколихнули росіян. Під повідомленням співачки росіяни пишуть гнівні коментарі. В свою чергу, українці дякують співачці за її позицію щодо війни в Україні.

Тиждень тому російські ЗМІ повідомляли, що онука Алли Пугачової мобілізували прямо з Московського Губернського театру. Пізніше сам Пресняков у своєму тelegram-каналі спростував цю новину.

Раніше «Главком» писав, що як тільки стало відомо, що російська співачка Алла Пугачова разом з меншими дітьми виїхала з Росії до Ізраїлю, росіяни взялися за її онуків.

«Обидва онуки Алли Пугачової підпадають під часткову мобілізацію. Нині такий час, коли має закінчитися еліта. У сучасному російському суспільстві не місце тим, хто критикує свою країну, коли вона атакована колективним Заходом, тим, хто відправляє дітей навчатися за кордон, замість того, щоб піднімати престиж російських вузів. Такі сім'ї вже незрозуміло, до якої країни стосуються: живуть у Лондонах та Нью-Йорках, відвідуючи часом бабусю Аллу Пугачову в Росії. Та й та також то в Ізраїлі, то в Прибалтиці, то взагалі – в Майамі», – заявив російський депутат Роман Худяков.