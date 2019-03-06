Радіо «Промінь» буде мовити на окупований Крим



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Строк дії дозволу на тимчасове мовлення становить 1 рік

Програми «Суспільного» виходитимуть на частоті 102,6 МГц

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення видала Радіо «Промінь» (ПАТ «НСТУ») дозвіл на тимчасове мовлення у селі Чонгар Херсонської області, завдяки чому ліцензіат зможе транслюватись і в напрямку тимчасово окупованого Криму.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні у середу, повідомляє «Укрінформ».

Програми «Суспільного» виходитимуть на частоті 102,6 МГц й охоплюватимуть село Чонгар, Генічеський район Херсонської області, а також місто Джанкой і Джанкойський район АР Крим.

Строк дії дозволу на тимчасове мовлення становить 1 рік.

У Чонгарі НСТУ має ліцензію на мовлення програми «Українське радіо» на частоті 100,7 МГц.

Як відомо, раніше компанія «Телемережі України» побудувала 150-метрову щоглу в Чонгарі Херсонської області. На сьогодні з Чонгарської вежі здійснюють мовлення в Генічеському районі Херсонської області і в напрямку тимчасово окупованого Криму 20 українських телеканалів і радіостанцій.

Нацрада вже видала тимчасові дозволи і ліцензії для здійснення мовлення з Чаплинки 7-ми радіостанціям, 30-ти телеканалам в цифровому стандарті DVB-T2 та 4-м телеканалам, що мовлять в аналогу. Сигнал українських телеканалів і радіостанцій поширюватиметься на територію Чаплинського, Каланчацького районів Херсонщини і Красноперекопського району АР Крим.