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Радіодиктант національної єдності-2022: організатори зафіксували рекорд

Надія Клочко
glavcom.ua
Радіодиктант національної єдності-2022: організатори зафіксували рекорд
Українці пишуть радіодиктант щороку 9 листопада
фото з відкритих джерел

Точна кількість учасників радіодиктанту-2022 наразі невідома, однак рекорд минулого року уже побито

Кількість тих, хто взяв участь у написанні радіодиктанту національної єдності, станом на 10 листопада вже перевершила попередні рекорди та становить десятки тисяч. Про це повідомила Юлія Шелудько, виконавча продюсерка «Українського радіо», координаторка проєкту «Радіодиктант національної єдності», передає «Детектор медіа».

«Торік кількість робіт була значно меншою, ніж станом на зараз. Це кілька десятків тисяч. Ми ще очікуємо на паперові листи, їх ще надсилають із сьогоднішнім грифом. Але це однозначно перевершило всі рекорди, які раніше ми встановлювали. Було 10 тисяч, було до 20 тисяч минулого року, але цього вже більше», – сказала Юлія Шелудько.

За словами координаторки проєкту «Радіодиктант національної єдності», підрахувати точну кількість учасників складно, адже не всі надсилають на перевірку свої роботи. Також були складнощі з організацією події через війну.

«У цих умовах було складно організувати цю подію, особливо складно було організувати локації. Тому що безпека людей понад усе і ми не були впевнені, що в цей момент не буде повітряної тривоги або не вимкнуть світло. Тому усі міста у яких писали, були першопочатково в бомбосховищі. Чернігів, Львів, Чернівці, Миколаїв – Одеса взагалі в катакомбах писала. Було багато іноземних локацій, у них не було безпекових перешкод. І на фронті також писали. Це те, за що варто віддати належне і подякувати воїнам, що вони в ту мить, коли могли перепочити чи випити гарячого чаю, писали радіодиктант», – зазначила вона

За словами Шелудько, за кілька годин на тіктоку було більше мільйона переглядів радіодиктанту.

Нагадаємо, 9 листопада, у День української писемності, українці в різних країнах світу писали Радіодиктант національної єдності. Текст диктанту авторства Ірини Цілик мав назву «Твій дім». У прямому ефірі його читала Ада Роговцева.

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Теги: радіодиктант Ада Роговцева

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