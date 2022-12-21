Сергій Жадан отримав престижну європейську премію

Письменника назвали «уособленням надії не лише для України, а для всієї Європи»

Український письменник Сергій Жадан отримав Schwarzkopf Europe Prize за підтримку демократичних цінностей, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Організатори премії відзначили, що Жадан активно підтримав Помаранчеву революцію та Євромайдан, тому його поезія та погляди символізують активне громадянське суспільство.

«Перед обличчям війни він уособлює надію не лише для України, але й для всієї Європи», – зауважили організатори.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Премія Schwarzkopf Europe Prize щороку вручається громадським діячам або організаціям, що відстоюють демократичні цінності, такі як свобода вираження думки, мирне співіснування, боротьба з репресивними та недемократичними режимами.

Нагадаємо, напередодні еротичний кліп Соловій та Жадана збентежив соцмережі. Співачка зобразила історію пристрасного кохання з письменником.

Раніше повідомлялося, що Сергій Жадан отримав престижну польську нагороду. Грошову складову премії він передав на оборону Харкова.

Додамо, що українському письменнику, перекладачеві і музиканту Сергію Жадану присудили Премію миру німецьких книгарів 2022.

Як відомо, українські митці боронять культурний простір – Сергій Жадан прийняв участь у поетичному фронті (відео).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, що у новому проєкті військового телебачення сучасні українські поети прочитають власні вірші про війну. Про побачене, пережите, втрачене – про все те, що болить сьогодні кожному з нас.