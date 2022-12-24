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Стало відомо, куди пішли 11 млн грн за авто Мерк'юрі, яке продав Данилко

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Стало відомо, куди пішли 11 млн грн за авто Мерк'юрі, яке продав Данилко
Музикант Андрій Данилко продав унікальний автомобіль
фото з відкритих джерел

Усі виручені кошти Андрій спрямував на проєкт Superhumans

Перша леді України Олена Зеленська повідомила, куди актор Андрій Данилко витратив 11 мільйонів гривень, які отримав після продажу легендарного Rolls-Royce, який належав Фредді Мерк'юрі. Про це Зеленська розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Усі отримані кошти Данилко передав на благодійність. Артист спрямував їх на проєкт Superhumans, в рамках якого у Львові будують реабілітаційний центр для протезування дорослих і дітей, здійснення операцій із реконструкції понівечених частин тіла, а також лікування посттравматичного стресового розладу.

«Ви могли бачити цю новину: на лондонському аукціоні "Сотбіс" за еквівалент 11 млн гривень продали автівку Фредді Мерк'юрі, яка останні роки належала нашому Андрію Данилку. Та це зовсім не про шоубіз: усі виручені кошти Андрій спрямував на проєкт Superhumans, амбасадором якого став віднедавна, так само як Монатік і Масі Найєм», – розповіла перша леді.

Також Зеленська детальніше розповіла про цей реабілітаційний центр, який наразі будують під Львовом.

«Цей безпрецедентний в Україні заклад має повністю відновлювати українців після пережитого на війні. Повертати те, що намагався відібрати агресор: здоров'я, спроможність, можливості. Нині заради цього ми відправляємо наших травмованих співвітчизників за кордон. Але незабаром усі найкращі світові практики будуть доступні в Україні», – запевнила перша леді.

Нагадаємо, що Данилко продав на аукціоні Sotheby's свій Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року випуску за 11 млн грн. Виручені від продажу раритетного автомобіля гроші Данилка передадуть для створення в Україні сучасного центру реабілітації та протезування Superhumans.

Раніше «Главком» писав, що новим власником авто став українець – молодий бізнесмен із Харкова Володимир Носов, який займається криптовалютою. «Я став володарем унікального лота. Не можу стояти осторонь, задаю рівень, бо, кожен українець зараз – рівень», – зазначив бізнесмен в Iнстаграм.

Раніше компанія Носова придбала на аукціоні за $900 тис. кришталевий мікрофон переможців «Євробачення 2022» – гурту Kalush Orchestra. Виручені на аукціоні гроші було спрямовано на закупівлю комплексу безпілотників PD-2 для ЗСУ.

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Теги: волонтер артист перша леді

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