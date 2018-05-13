У Бельгії українці стали лауреатами престижного мистецького конкурсу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прапор Бельгії

Уперше в історії два виконавця з України стали лауреатами конкурсу в категорії співу

У Бельгії молоді виконавці з України стали фіналістами та лауреатами мистецького конкурсу ім. Королеви Єлизавети. Про це повідомляє «Укрінформ» з Брюсселя.

«Уперше в історії два виконавця з України стали лауреатами конкурсу в категорії співу. Це Данило Матвієнко (Донецьк) та Юрій Гадзецький (Львів). Обидва – баритони, вихованці професора Ончула Петра Єпіфановича, який зараз викладає у Львівській консерваторії», - розповіла Тамара Точицька, дружина надзвичайного і повноважного посла України у Королівстві Бельгія та представника України Євросоюзі Миколи Точицького.

Конкурс імені королеви Єлизавети — конкурс академічних музикантів, що відбувається у Брюсселі з 1951 року. Названий на честь королеви Бельгії Єлизавети, що патронувала його створення. Конкурс уважається продовженням Конкурсу імені Ізаї, що проводився в 1937-1938 роках.

Спочатку конкурс проводився у трьох номінаціях раз на чотири роки, серед скрипалів, піаністів і композиторів. У 1951 року змагалися скрипалі, в 1952 році піаністи, а в 1953 році композитори, четвертий рік був вільний, а потім цикл починався заново. Надалі ця регулярність була порушена, а в 1988 році була додана четверта номінація — академічний вокал. Особливістю виконавських конкурсів є те, що в півфіналі й/або фіналі для виконання всім конкурсантам пропонується твір бельгійського композитора (часто — відібраний на загальнонаціональному конкурсі композиторів).