У Бразилії вперше покажуть українське кіно



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Усі покази проходять в кінотеатрі Cine Brasíli

У Бразилії протягом 12-16 червня триватимуть Дні українського кіно

У Бразилії покажуть «Рівень чорного», «Сторожову заставу», «Позивний Бандерас», «Браму» та інші українські фільми.

Про це повідомляє Держкіно.

У Бразилії протягом 12-16 червня триватимуть Дні українського кіно. Фільмом відкриття фестивалю стане створена за підтримки Держкіно романтична комедія «Шляхетні волоцюги» режисера Олександра Березаня.

До програми показів увійшли також сучасні українські фільми «Рівень чорного» режисера Валентина Васяновича, «Сторожова Застава» режисера Юрія Ковальова, «Позивний Бандерас» режисера Зази Буадзе, «Брама» режисера Володимира Тихого та класика українського кіно - «Пропала грамота» режисера Бориса Івченка.

Усі покази проходять в кінотеатрі Cine Brasília.

У межах заходу заплановані також професійні зустрічі з бразильськими кінематографістами та Директором-президентом Бразильського національного агентства з питань кіно ANCINE Крістіаном де Кастро, з яким буде підписано Меморандум про співпрацю.

Цей меморандум задекларує наші наміри щодо подальшої співпраці в аудіовізуальній сфері між Україною та Бразилією і стане важливим кроком у процесі підготовки Угоди про спільне кінематографічне виробництво між нашими країнами, - наголосив Пилип Іллєнко.