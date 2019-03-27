Суд скасував заборону зірці «Сватів» на в'їзд і показ фільмів



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Російський актор Федір Добронравов

Окружний адмінсуд вирішив, що довідка СБУ про Федора Добронравова складена «з порушенням нормативних вимог і за відсутності належних обгрунтувань»

Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною заборону на в’їзд в Україну актора Федора Добронравова та анулював заборону на ретрансляцію деяких фільмів за його участі, зокрема серіалу «Свати». Про це 27 березня повідомляє прес-служба суду.

Таким чином суд задовольнив позов ТОВ «Телерадіокомпанія студія 1+1» та ТОВ «Кіноквартал».

«Суд визнав протиправними дії Служби безпеки щодо підготовки довідки про наявність підстав для прийняття постанови про заборону в’їзду в Україну громадянину Російської Федерації Федору Добронравову та визнав протиправною та скасував відповідну постанову СБУ», - йдеться в ухвалі.

Також суд визнав протиправними дії СБУ щодо звернення до Міністерства культури про внесення Добронравова до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

Суд визнав протиправним та скасував наказ Мінкульту та наказ Державного агентства з питань кіно про «анулювання державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування певних фільмів».

У суді стверджують, що проаналізували зміст довідки, яку підготували в СБУ, і встановили, що вона «була складена з порушенням нормативних вимог та за відсутності належних обґрунтувань».

Таким чином всі рішення, прийняті на підставі зазначеної довідки, суд визнав необгрунтованими, протиправними й скасував їх.

Відзначимо, що рішення, про заборону на прокат «Сватів», приймалося на основі рішення Мінкульту, яке опиралося на довідку СБУ, але після ухвали суду заборону на трансляцію серіалу скасовано.

29 листопада 2017 року Держкіно скасувало реєстрацію і визнало недійсними прокатні посвідчення на всі сезони «Сватів».

22 листопада 2017 року прес-секретар СБУ повідомила, що служба безпеки ухвалила рішення заборонити в'їзд на 3 роки російському актору Федору Добронравову. Він публічно підтримує анексію Криму та відвідував окупований півострів.

Зйомками телевізійного серіалу «Свати» займалася студія «Квартал 95». Один із засновників студії кандидат у президенти України Володимир Зеленський.

Раніше Зеленський завірив, що вже почав виходити з бізнесу.

Також він пообіцяв не влаштовувати Майдан, якщо програє.