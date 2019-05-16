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    Суспільство

    Суд відхилив скаргу СБУ та Держкіно на заборону показу «Сватів»

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    За даними СБУ, російський актор Добронравов робив антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму Росією - Суд відхилив скаргу СБУ та Держкіно на заборону показу «Сватів»
    За даними СБУ, російський актор Добронравов робив антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму Росією

    У березні Окружний адмінсуд Києва визнав протиправним прийняття постанови про заборону в’їзду в Україну російському акторові Федору Добронравову, який зіграв у «Сватах» одну з головних ролей

    Апеляційний адміністративний суд відхилив апеляцію на судове рішення, яким скасовується заборона показу серіалу «Свати» на території України. Про це повідомляється на сайті «Медіагрупи 1+1».

    «15 травня 2019 року Апеляційний адміністративний суд залишив у силі рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 26 березня 2019 року, яким задоволено позов ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1», ТОВ «Кіноквартал» до Міністерства культури України, Державного агентства України з питань кіно, Служби безпеки України», - йдеться у повідомленні.

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    Як відомо, у березні Окружний адмінсуд Києва визнав протиправною підготовку СБУ довідки про наявність підстав для прийняття постанови про заборону в’їзду в Україну російському акторові Федору Добронравову, який зіграв у «Сватах» одну з головних ролей.

    Суд також визнав протиправним звернення СБУ до Міністерства культури про внесення Добронравова до «Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці», та скасував накази Мінкульту і Державного агентства України з питань кіно щодо заборони розповсюдження і демонстрування фільмів за участю Добронравова.

    СБУ та Держкіно оскаржили це рішення в апеляційному суді.

    У листопаді 2017 року Служба безпеки України заборонила в’їзд в Україну терміном на три роки Федорові Добронравову. За даними СБУ, актор робив антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму Росією, а також неодноразово відвідував Крим із порушенням встановленого українським законом порядку.

    Міністерство культури внесло Добронравова до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці держави.

    У квітні 2019 року Федір Добронравов знову двічі виступив в анексованому Криму.

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