Суд відхилив скаргу СБУ та Держкіно на заборону показу «Сватів»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За даними СБУ, російський актор Добронравов робив антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму Росією

У березні Окружний адмінсуд Києва визнав протиправним прийняття постанови про заборону в’їзду в Україну російському акторові Федору Добронравову, який зіграв у «Сватах» одну з головних ролей

Апеляційний адміністративний суд відхилив апеляцію на судове рішення, яким скасовується заборона показу серіалу «Свати» на території України. Про це повідомляється на сайті «Медіагрупи 1+1».

«15 травня 2019 року Апеляційний адміністративний суд залишив у силі рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 26 березня 2019 року, яким задоволено позов ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1», ТОВ «Кіноквартал» до Міністерства культури України, Державного агентства України з питань кіно, Служби безпеки України», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, у березні Окружний адмінсуд Києва визнав протиправною підготовку СБУ довідки про наявність підстав для прийняття постанови про заборону в’їзду в Україну російському акторові Федору Добронравову, який зіграв у «Сватах» одну з головних ролей.

Суд також визнав протиправним звернення СБУ до Міністерства культури про внесення Добронравова до «Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці», та скасував накази Мінкульту і Державного агентства України з питань кіно щодо заборони розповсюдження і демонстрування фільмів за участю Добронравова.

СБУ та Держкіно оскаржили це рішення в апеляційному суді.

У листопаді 2017 року Служба безпеки України заборонила в’їзд в Україну терміном на три роки Федорові Добронравову. За даними СБУ, актор робив антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму Росією, а також неодноразово відвідував Крим із порушенням встановленого українським законом порядку.

Міністерство культури внесло Добронравова до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці держави.

У квітні 2019 року Федір Добронравов знову двічі виступив в анексованому Криму.