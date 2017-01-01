У Києві оголошено конкурс на цифрове радіомовлення, - Нацрада

Переможці конкурсу отримають ліцензію на мовлення терміном на сім років

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення затвердила конкурсні умови та оголосила конкурс на отримання ліцензії на радіомовлення в ефірній цифровій багатоканальній телемережі з використанням радіочастотного ресурсу. Відповідне рішення Нацрада ухвалила на засіданні в четвер, повідомляє Укрінформ. «Оголошується конкурс на 14



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Фото: РБК-Україна

Переможці конкурсу отримають ліцензію на мовлення терміном на сім років

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення затвердила конкурсні умови та оголосила конкурс на отримання ліцензії на радіомовлення в ефірній цифровій багатоканальній телемережі з використанням радіочастотного ресурсу. Відповідне рішення Нацрада ухвалила на засіданні в четвер, повідомляє Укрінформ.

«Оголошується конкурс на 14 каналів на цифрове радіомовлення у місті Києві без будь-яких форматних обмежень до радіостанцій», - пояснив голова Нацради Юрій Артеменко.

Переможці конкурсу отримають ліцензію на мовлення терміном на 7 років.

Раніше повідомлялося, що Уряд знов відклав перехід з аналогового на цифрове мовлення.