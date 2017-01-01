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    У Києві оголошено конкурс на цифрове радіомовлення, - Нацрада

    Переможці конкурсу отримають ліцензію на мовлення терміном на сім років
    Національна рада з питань телебачення і радіомовлення затвердила конкурсні умови та оголосила конкурс на отримання ліцензії на радіомовлення в ефірній цифровій багатоканальній телемережі з використанням радіочастотного ресурсу. Відповідне рішення Нацрада ухвалила на засіданні в четвер, повідомляє Укрінформ. «Оголошується конкурс на 14
    • 21 Грудня, 11:33
    • Розсилка
    Фото: РБК-Україна

    Переможці конкурсу отримають ліцензію на мовлення терміном на сім років

    Національна рада з питань телебачення і радіомовлення затвердила конкурсні умови та оголосила конкурс на отримання ліцензії на радіомовлення в ефірній цифровій багатоканальній телемережі з використанням радіочастотного ресурсу. Відповідне рішення Нацрада ухвалила на засіданні в четвер, повідомляє Укрінформ.

    «Оголошується конкурс на 14 каналів на цифрове радіомовлення у місті Києві без будь-яких форматних обмежень до радіостанцій», - пояснив голова Нацради Юрій Артеменко.

    Переможці конкурсу отримають ліцензію на мовлення терміном на 7 років. 

    Раніше повідомлялося, що Уряд знов відклав перехід з аналогового на цифрове мовлення.

    телебачення конкурс
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