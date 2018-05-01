У парламенті Канади показали фільм про війну на Донбасі

Фільм розказує про участь українських жінок у війні проти російської агресії

У парламенті Канади показали документальний фільм Невидимий батальйон про участь українок у війні на Донбасі. Про це у вівторок, 1 травня, повідомляє власний кореспондент Укрінформ. Під час показу в залі був повний аншлаг, організаторам довелося встановлювати ще кілька рядів крісел. Серед присутніх, окрім членів української



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Жінка-військова на Донбасі

Фільм розказує про участь українських жінок у війні проти російської агресії

У парламенті Канади показали документальний фільм Невидимий батальйон про участь українок у війні на Донбасі. Про це у вівторок, 1 травня, повідомляє власний кореспондент Укрінформ.

Під час показу в залі був повний аншлаг, організаторам довелося встановлювати ще кілька рядів крісел.

Серед присутніх, окрім членів української громади, були також іноземні дипломати, канадські чиновники, кілька членів парламенту і колишній федеральний міністр Мері-Анн Мігайчук.

«Цей фільм насамперед - про хоробрих жінок, які воюють. Ті з нас, хто має українське походження, знають, наскільки велику роль жінки завжди грали в нашій історії і яку сильну позицію продовжують займати зараз. Ці жінки у фільмі розповідають про виклики, з якими стикаються на своєму шляху, про складнощі в бою і про те, як справляються з посттравматичним синдромом», - сказав депутат від Консервативної партії Джеймс Безан, який допомагав в організації заходу.

До слова, фільм уже побачили жителі Торонто і Монреаля, а з Канади стрічка продовжить своє північноамериканське турне в США.