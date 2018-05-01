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    Культура

    У парламенті Канади показали фільм про війну на Донбасі

    Фільм розказує про участь українських жінок у війні проти російської агресії
    У парламенті Канади показали документальний фільм Невидимий батальйон про участь українок у війні на Донбасі. Про це у вівторок, 1 травня, повідомляє власний кореспондент Укрінформ. Під час показу в залі був повний аншлаг, організаторам довелося встановлювати ще кілька рядів крісел. Серед присутніх, окрім членів української
    • Вчора, 16:05
    • Розсилка
    Жінка-військова на Донбасі&nbsp;
    Жінка-військова на Донбасі 

    Фільм розказує про участь українських жінок у війні проти російської агресії

    У парламенті Канади показали документальний фільм Невидимий батальйон про участь українок у війні на Донбасі. Про це у вівторок, 1 травня, повідомляє власний кореспондент Укрінформ.

    Під час показу в залі був повний аншлаг, організаторам довелося встановлювати ще кілька рядів крісел.

    Серед присутніх, окрім членів української громади, були також іноземні дипломати, канадські чиновники, кілька членів парламенту і колишній федеральний міністр Мері-Анн Мігайчук.

    «Цей фільм насамперед - про хоробрих жінок, які воюють. Ті з нас, хто має українське походження, знають, наскільки велику роль жінки завжди грали в нашій історії і яку сильну позицію продовжують займати зараз. Ці жінки у фільмі розповідають про виклики, з якими стикаються на своєму шляху, про складнощі в бою і про те, як справляються з посттравматичним синдромом», - сказав депутат від Консервативної партії Джеймс Безан, який допомагав в організації заходу.

    До слова, фільм уже побачили жителі Торонто і Монреаля, а з Канади стрічка продовжить своє північноамериканське турне в США.

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