Український серіал «Спіймати Кайдаша» вийде на Netflix

Серіал є сучасною адаптацією повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я»

На стримінговій платформі Netflix 29 березня з’явиться український серіал «Спіймати Кайдаша». Він заснований на повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я».

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Сценаристкою та виконавчою продюсеркою проєкту є Наталка Ворожбит, режисер – Олександр Тименко.

Сім’ю Кайдашів з XIX ст. адаптували під сучасні реалії: події серіалу розгортаються у 2005-2014 роки, протягом десятиріччя у часи незалежної України. За сюжетом, Лаврін повернувся з армії та хоче погуляти, а Карпо одружується з Мотрею, однак їй складно ужитися зі свекрухою.

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фото: скріншот Netflix

Як пише Forbes, наразі сумарна кількість переглядів усіх серій (а їх усього 12) на YouTube сягає понад 32 млн.

Бюджет серіалу становить 26,7 млн грн, половину вартості виробництва профінансував Мінкульт. У 2021 році серіал отримав нагороду національної кінопремії «Золота дзиґа» у номінації «Найкращий ігровий серіал».

Нагадаємо, що на Netflix вийде український документальний фільм «Борщ. Секретний інгредієнт» із шеф-кухарем Євгеном Клопотенком.