У Польщі зняли адаптацію серіалу «Слуга народу»
Показ серіалу розпочнуть уже четвертого березня
У Польщі з 4 березня вийде адаптація українського серіалу «Слуга народу». У ньому, як і в оригіналі, розкажуть про 36-річного вчителя історії, який раптово стає президентом. Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив польський телеканал Polsat, який викупив права на зйомку понад 2 роки тому.
В українському оригіналі головного героя грає президент України Володимир Зеленський. У польській версії образ глави держави Ігнація Конечного на екрані втілив актор Марцін Хікнар.
«Український оригінал серіалу привів до влади Володимира Зеленського, який зіграв у ньому головну роль. Чи вийде це у Марціна Хікнера? Ніхто не знає. Але ми точно знаємо, що серіал подарує вам багато посмішок та цікавих роздумів про політику», – сказано в заяві телеканалу. Polsat.
Сюжет української версії «Слуга народу»
Український серіал «Слуга народу» розповідає історію вчителя історії Василя Голобородька, який випадково стає президентом країни та стикається з армією корумпованих чиновників та олігархів. Перший сезон вийшов в ефір телеканалу «1+1» у листопаді 2015 року. Всього було знято три сезони та один повнометражний фільм.
Сюжет польської версії серіалу
Головного героя звуть Ігнатій Конечний. Він 36-річний розлучений чоловік, який живе зі своїми батьками, сестрою та племінницею. Він інтелектуал, улюблений вчитель у школі та захоплюється колишнім прем'єр-міністром Великої Британії Вінстоном Черчиллем.
Ставши президентом, він відмовився від вигод, продовжуючи їздити на роботу на велосипеді.
Проте неактуальні для Польщі моменти та політичні реалії творці все ж таки прибрали із сюжету.
Раніше у Києві гостював знаменитий ірландський актор Джек Глісон, відомий світу як Джоффрі з серіалу «Гра престолів».
Коментарі — 0