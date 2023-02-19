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У Польщі зняли адаптацію серіалу «Слуга народу»

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Польщі зняли адаптацію серіалу «Слуга народу»
У польській версії образ глави держави Ігнація Конечного на екрані втілив актор Марцін Хікнар
фото: Polsat

Показ серіалу розпочнуть уже четвертого березня

У Польщі з 4 березня вийде адаптація українського серіалу «Слуга народу». У ньому, як і в оригіналі, розкажуть про 36-річного вчителя історії, який раптово стає президентом. Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив польський телеканал Polsat, який викупив права на зйомку понад 2 роки тому.

В українському оригіналі головного героя грає президент України Володимир Зеленський. У польській версії образ глави держави Ігнація Конечного на екрані втілив актор Марцін Хікнар.

«Український оригінал серіалу привів до влади Володимира Зеленського, який зіграв у ньому головну роль. Чи вийде це у Марціна Хікнера? Ніхто не знає. Але ми точно знаємо, що серіал подарує вам багато посмішок та цікавих роздумів про політику», – сказано в заяві телеканалу. Polsat.

Сюжет української версії «Слуга народу»

Український серіал «Слуга народу» розповідає історію вчителя історії Василя Голобородька, який випадково стає президентом країни та стикається з армією корумпованих чиновників та олігархів. Перший сезон вийшов в ефір телеканалу «1+1» у листопаді 2015 року. Всього було знято три сезони та один повнометражний фільм.

Сюжет польської версії серіалу

Головного героя звуть Ігнатій Конечний. Він 36-річний розлучений чоловік, який живе зі своїми батьками, сестрою та племінницею. Він інтелектуал, улюблений вчитель у школі та захоплюється колишнім прем'єр-міністром Великої Британії Вінстоном Черчиллем.

6 фото
На весь екран

Ставши президентом, він відмовився від вигод, продовжуючи їздити на роботу на велосипеді.

Проте неактуальні для Польщі моменти та політичні реалії творці все ж таки прибрали із сюжету.

Раніше у Києві гостював знаменитий ірландський актор Джек Глісон, відомий світу як Джоффрі з серіалу «Гра престолів».

Теги: фільм вчитель чоловік президент актор серіал Володимир Зеленський

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