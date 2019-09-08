Український фільм отримав нагороду на Венеціанському кінофестивалі



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«Золотий лев» Венеціанського кінофестивалю

Нагороду картина отримала у конкуренції з 19 фільмами, які брали участь в цьому конкурсі

Українська картина «Атлантида» Валентина Васяновича названа кращим фільмом секції «Горизонти» Венеціанського бієнале.

Про це повідомив ексголова Держкіно Пилип Іллєнко.

Стрічка оповідає, за словами режисера, про «конкретні наслідки війни на сході України і про надію на краще майбутнє».

«Головна проблема Донбасу не в економічному занепаді, а в екологічній катастрофу», - пояснив автор в анотації до своєї роботи.

Нагороду картина отримала у конкуренції з 19 фільмами, які брали участь в цьому конкурсі.

Головний приз Венеціанського кінофестивалю «Золотого лева Святого Марка» удостоївся фільм «Джокер» американця Тодда Філліпса, додає «Унн».

У свою чергу, кращим актором 76-го Венеціанського кінофестивалю визнаний італієць Лука Марінеллі, який зіграв у фільмі «Мартін Іден» за романом Джека Лондона.

Марінеллі виконав роль Мартіна Ідена в однойменному фільмі, знятому за романом американського письменника. Сюжет перенесений в Неаполь початку ХХ століття.

Премію за кращий сценарій 76-го Венеціанського кінофестивалю отримала анімація з Гонконгу «Будинок 7 по Черрі Лейн» (No.7 Cherry Lane) Юньфаня.

Юньфань виступив одночасно сценаристом, режисером і арт-директором проекту про історію рідного Гонконгу.

Спеціальної премії журі удостоїлося документальне кіноразмишленіе «Мафія більше не та, що була колись» (La mafia non e piu quella di una volta) італійця Франко Мареска.