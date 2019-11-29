Уряд оголосив новий конкурс на голову Держкіно



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Під час попереднього конкурсу не змогли обрати керівника органу

Кабінет міністрів повторно оголосив конкурс на посаду голови Держкіно.

Про це під час пресконференції повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

Своєю чергою, перший заступник міністра Анатолій Максимчук заявив: у оскарження в суді результатів конкурсу на посаду голови Держкіно держава обов'язково врахує рішення суду.

«Якщо буде судове рішення, що були якісь порушення, то треба буде поновити права цієї людини. Від того, яким буде рішення суду, залежатиме те, як держава має на це реагувати. Ми не можемо передбачити, що саме буде написано у рішенні суду», - сказав Максимчук.

У коментарі Громадському генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, яка не пройшла останній етап відбору на посаду наразі вирішує, чи подавати свою кандидатуру повторно. Раніше вона заявляла, що планує звернутися до суду і уряду через результати конкурсу.

Як повідомлялося, 19 серпня очільник Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко подав у відставку.

У жовтні Кабінет міністрів України тимчасово призначив на посаду керівника Держкіно Юлію Шевчук.

Єдина кандидатка в конкурсі на посаду голови Держкіно генеральний продюсер Одеського кінофестивалю Юлія Сінкевич не пройшла співбесіду.