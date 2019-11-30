Міністр інфраструктури України пообіцяв не купувати вагони у росіян



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Владислав Криклій про купівлю локомотивів: Для Росії буде повне табу

Криклій розповів, що з приводу купівлі локомотивів і потягів спілкується з багатьма світовими виробниками

Міністр інфраструктури Владислав Криклій планує оновити парки локомотивів і вагонів за кошти ЄБРР.

Про це він заявив під час робочої поїздки до Івано-Франківська.

«На жаль, фінансування в бюджеті на закупівлю вагонів для пасажирських перевезень не було. Парки локомотивів і вагонів ми плануємо оновити за кошти ЄБРР та за рахунок інших фінансових програм. Маю визнати, що за останні роки парк пасажирських вагонів не оновлювався», - зазначив Криклій.

Він зауважив, що вже розпочалась підготовка до продажу акцій «Укрзалізниці». Виручені кошти планують скерувати, у першу чергу, для оновлення пасажирських вагонів. Водночас, додав міністр, нині йдуть перемовини про придбання нових вагонів.

«Ми не обираємо де купувати і в кого, бо це – прозора процедура. Більше того, з приводу купівлі локомотивів і потягів ми спілкуємось з багатьма світовими виробниками. Преференцій не буде ні для кого. Виключення – Росія. Там буде повне табу. Одна з важливих умов – локалізація виробництва в Україні», - зауважив Криклій

Раніше повідомлялося, що Київ має намір придбати до 50 новеньких вагонів на загальну суму до 50 мільйонів євро.

Джерело: Укрінформ