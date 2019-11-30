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    У світі

    Генсек НАТО назвав п'ять головних загроз для Альянсу

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    Єнс Столтенберг:&nbsp;Протягом останніх років ми бачимо більш агресивну поведінку Росії - Генсек НАТО назвав п'ять головних загроз для Альянсу
    Єнс Столтенберг: Протягом останніх років ми бачимо більш агресивну поведінку Росії

    Столтенберг заявив про зростання фінансування Альянсу серед європейських членів

    Європейські союзники по НАТО нарощують оборонні витрати тому, що постають перед викликами і загрозами, серед яких - тероризм, ІДІЛ, агресія Росії, кіберзагрози і зростання могутності Китаю.

    Про це у п'ятницю, 29 листопада, заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

    «Президент Трамп правий щодо важливості збільшення оборонних витрат із боку європейських союзників і доносив дуже чітко це послання союзникам уже кілька разів. Але європейські союзники повинні інвестувати в оборону зовсім не для того, щоб задовольнити президента Трампа. Вони повинні інвестувати в оборону, тому що перед нами постають загрози і виклики», - підкреслив Столтенберг.

    Він вказав на зростання тероризму та необхідність нарощувати зусилля в боротьбі з Ісламською державою в Іраку та Сирії.

    «Протягом останніх років ми бачимо більш агресивну поведінку Росії. Ми бачимо зростання кібернетичних загроз і фундаментальні зміни у глобальному силовому балансі після підйому Китаю. Все це разом створює все більш непередбачувану ситуацію з безпеки - і це саме та причина, з якої всі союзники по Альянсу вирішили інвестувати більше в оборону», - додав генсек НАТО.

    Столтенберг також анонсував, що Північноатлантичний альянс протягом п'яти років збільшить оборонні витрати на $400 млрд.

    Як відомо, 3-4 грудня в Лондоні відбудеться саміт НАТО. 

    На саміті мова також піде про ситуацію в Україні та про майбутні переговори Нормандської четвірки.

    Джерело: Укрінформ

    Росія ІДІЛ НАТО саміт Китай тероризм агресія фінансування Єнс Столтенберг кібербезпека
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