Бородянський роз'яснив указ Зеленського щодо стандартів новин



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Володимир Бородянський заявив, що уряд хоче ввести визначення характеру інформації Фото: facebook.com/borodyanskiy

В уряді не планують регулювати стандарти новин в медіа

В ініціативі президента України Володимира Зеленського щодо вимог до новин в ЗМІ не йшлося про те, що уряд регулюватиме стандарти новин в українських медіа.

Про це розповів міністр культури Володимир Бородянський на сторінці у Facebook.

За словами Бородянського, виникло термінологічне непорозуміння через помилкове застосування терміну «стандарти новин». Він наголосив, що уряд не збирається регулювати стандарти новин в медіа.

«Вас правильно стурбувала та обурила наявність в указі президента слів про встановлення «вимог та стандартів новин». Це термінологічне непорозуміння, яке виникало через помилкове застосування терміну «стандарти новин» в документах МКМС. Ми не збирались і не збираємось регулювати стандарти новин. Це право - виключно професійної спільноти», - пояснив він.

Бородянський додав, що у законопроекті про вимоги до новин в медіа планують ввести поняття небезпечної інформації, дезінформації та недостовірної інформації.

«Що ми збираємось робити: ввести поняття небезпечна інформація, дезінформація, недостовірна інформація. Що є дуже важливим в умовах інформаційної війни з РФ та можливим фінансуванням деяких ЗМІ країною агресором», - написав міністр.

Крім того, уряд хоче ввести визначення характеру інформації та зобов'язати ЗМІ позначати поширюваний конктент відповідно до виду.

«Введення визначень характеру інформації, як то новинна, розважальна, гумористична і т.п. разом з можливим обов’язком позначати поширюваний контент відповідно до того виду контенту, до якого відноситься інформація. Це є частиною належного інформування громадян і реалізацією їх права на інформацію», - заявив Бородянський.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити і внести на розгляд парламенту законопроект щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні.

Нагадаємо, що 6 листопада Зеленський створив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів, яка збирається вирішувати, хто є журналістом, а хто ні.

Як повідомлялося, тиск правоохоронних органів на телеканал «Прямий» і його власника – це лише складова частина загального процесу, який зараз відбувається в Україні. І це немає нічого спільного з європейськими стандартами.