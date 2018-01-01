В Україні реставрують будинок всесвітньовідомого композитора

Леонтович є автором однієї з найпопулярніших різдвяних мелодій на планеті «Щедрик»

В Україні реставрують будинок, у якому свого часу жив всесвітньовідомий український композитор Микола Леонтович. Про це повідомила президент фонду, ініціатор громадської платформи #SOSмайбутнє Наталія Заболотна. Архітектурний конкурс на створення музейно-мистецького комплексу композитора Миколи Леонтовича оголосив Фонд гуманітарного розвитку



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Будинок у селі Шершні на Вінниччині, в якому, за даними Фонду гуманітарного розвитку України, жила родина Леонтовичів

Леонтович є автором однієї з найпопулярніших різдвяних мелодій на планеті «Щедрик»

В Україні реставрують будинок, у якому свого часу жив всесвітньовідомий український композитор Микола Леонтович. Про це повідомила президент фонду, ініціатор громадської платформи #SOSмайбутнє Наталія Заболотна.

Архітектурний конкурс на створення музейно-мистецького комплексу композитора Миколи Леонтовича оголосив Фонд гуманітарного розвитку України. Це має об’єднати його відновлений будинок на Вінниччині і новозбудований культурно-просвітницький осередок для місцевих дітей.

Прийом заявок розпочнеться 8 березня і триватиме протягом двох місяців. Результати оголосять 18 травня 2018 року.

До організаційного комітету увійде фахова спільнота і жителі села Шершні, Вінницької області, де провів дитинство композитор.

Зазначається, що для того, аби відновити цей будинок, потрібно понад мільйон гривень.

Організатори сподіваються, що архітектори у своїх проектах зможуть максимально зберегти ідентичність будинку в селі Шершні на Вінниччині.

31 січня 2018 року завершився збір коштів на підтримку будинку, що занепадає. Вдалося зібрати 270 тисяч гривень. Частину коштів зібрав 16-річний скрипаль-віртуоз Ілля Бондаренко на благодійному вечорі «Leontovych Heart». Більша частина цих коштів стане призовим фондом для архітекторів, які візьмуть участь у конкурсі.

Під час конференції Михайло Потупчик, завідувач сектору охорони культурної спадщини Управління культури і туризму Вінницької ОДА, заявив, що будинок, який збираються реставрувати, насправді, не є тим місцем, де провів дитинство Леонтович.

За його словами, дослідники Вінницького краєзнавчого музею виявили, що будинок, де насправді жив композитор з родиною, був дерев’яний і, ймовірно, згорів ще у 1898 році.

Наталія Заболотна ж наголосила, що сектор охорони спадщини Управління культури не долучався до реставрації будинку раніше, а вирішив повідомити про неавтентичність будинку лише зараз.

Микола Леонтович (1877–1921) — український композитор, хоровий диригент, громадський діяч. Він є автором знаменитого на увесь світ «Щедрика» («Carol of the Bells»). Цю пісню називають «маленьким музичним дивом» і вона є чи не найпопулярнішою різдвяною мелодією на планеті.

В основу «Щедрика» покладено текст народної української щедрівки. Уперше цей музичний твір виконав хор Київського університету у 1916 році. А 5 жовтня 1921 року він пролунав у Нью-Йорку на концерті в Карнегі Холі у виконанні хору Олександра Кошиця. У 1936 році американець українського походження Петро Вільховський створив англійську версію слів до цієї пісні. «Щедрик» звучить у низці серіалів і фільмів. Серед них, зокрема: «Південний парк», «Сімпсони», «Гріфіни», «Сам удома» та «Міцний горішок 2». Її також широко використовують і в рекламі.