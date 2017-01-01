В Україні стартувало голосування за символ Карпат

Переможець стане головним героєм мультфільмів, навчальних матеріалів для дітей та мешканцем Моршинського парку скульптур

Всеукраїнський еко-проект «Разом за природу» оголошує про старт національного голосування за тварину — cимвол Карпат. У списку претендентів на почесне звання — 10 мешканців карпатських лісів Переможець стане головним героєм мультфільмів, навчальних матеріалів для дітей та мешканцем Моршинського парку скульптур. Мета



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Переможець стане головним героєм мультфільмів, навчальних матеріалів для дітей та мешканцем Моршинського парку скульптур

Всеукраїнський еко-проект «Разом за природу» оголошує про старт національного голосування за тварину — cимвол Карпат. У списку претендентів на почесне звання — 10 мешканців карпатських лісів

Переможець стане головним героєм мультфільмів, навчальних матеріалів для дітей та мешканцем Моршинського парку скульптур.

Мета голосування — популяризувати рідкісні і зникаючі види тварин та привернути увагу до необхідності відновлення екосистеми мальовничих карпатських лісів.

«До списку потрапили рідкісні звірі: ведмідь, рись, саламандра плямиста, кіт лісовий, зубр», — говорить Тетяна Карпюк, координаторка з екоосвіти Всесвітнього фонду природи в Україні (WWF).

Наприклад, ведмедів на території українських Карпат залишилося близько 300. Саламандра, рись, зубр і кіт лісовий — види, які занесені до Червоної книги України.

До унікальних і рідкісних ми додали тварин, що трапляються частіше: їжака, вовка, борсука та вивірку — їх або їхні оселі може побачити будь-який турист, що мандрує Карпатами.

Проте вони дуже важливі для екосистеми: вовки — санітари лісу, борсуки —архітектори, що «будують» домівки для інших тварин, вивірки висаджують ліс — вони заготовляють запаси на зиму, заривають у землю горіхи та жолуді, які проростають наступного року. Та наш перелік був би неповним без унікальної амфібії — тритона карпатського, який є ендемічним видом — мешкає виключно в Карпатах.

На сторінці проекту «Разом за природу» кандидати проведуть справжню передвиборчу кампанію: хвалитимуться талантами та влаштують реп-батли. Агітувати за свого улюбленця можуть усі охочі, поставивши аватарку з його зображенням. Тварина-переможець отримає народне визнання та увійде в історію!

«У рамках проекту «Разом за природу» ми створили парк скульптур — Пейзажну алею у Моршині. Наступного року алею прикрасить скульптура обраного українцями символу Карпат, — говорить представник організаторів проекту Марина Соловйова. — Це місце щорічно відвідують тисячі туристів. Усі матимуть змогу зробити пам’ятне фото з народним обранцем. Окрім того, у планах запуск серії освітніх матеріалів, у яких символ Карпат буде пояснювати дітям, як піклуватися про ліс, розповідати історії про всіх мешканців гір та навчати відповідальному ставленню до природи».

Кожен українець може проголосувати за свого претендента тут.

Голосування триває до 20 січня 2018 року.

«Разом за природу» — всеукраїнський проект у партнерстві з Всесвітнім фондом природи в Україні (WWF). Його діяльність спрямована на збереження, оновлення та примноження Карпатських лісів і природи України для теперішніх та майбутніх поколінь українців. Деталі за посиланням: https://zapryrodu.com.ua/

Всесвітній фонд природи (WWF – World Wide Fund for Nature). Заснований у 1961 році, WWF є однією з найвідоміших та ефективних міжнародних природоохоронних організацій, яка працює у більше ніж 120 країнах світу. Всесвітній фонд природи в Україні працює в рамках Дунайсько-Карпатської програми та відновлює природу Дунайського і Карпатського регіонів ― двох із двохсот найцінніших та найбагатших екологічних регіонів у світі. ukraine.panda.org