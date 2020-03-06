В Україні заборонили ретрансляцію пропагандистського телеканалу



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Російськомовний канал RTVI де-юре зареєстрований в Іспанії

Зміст програм каналу не відповідає вимогам законодавства України

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вилучила російськомовний телеканал RTVI, який має юрисдикцію Іспанії, з переліку дозволених для показу в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Нацради.

«6 березня Національна рада своїм рішенням визнала, що зміст іноземної програми RTVI, яка має юрисдикцію Королівства Іспанії, не відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України. Тому її вилучено із переліку дозволених для ретрансляції програм, що не дає змоги вітчизняним провайдерам далі поширювати її в мережах України», - йдеться в повідомленні.

За даними Нацради, відповідне рішення прийнято за результатами моніторингу, який зафіксував порушення українського законодавства, відповідно до якого не допускається показ фільмів, телепередач, одним із учасників яких є особа, внесена до переліку тих, хто створює загрозу національній безпеці.

Зокрема, було зафіксовано показ фільмів за участю Володимира Меньшова, Михайла Порєченкова, телепередачі, під час якої була показана карта світу із позначенням Криму як території Росії.

«Зважаючи на всі зафіксовані порушення, Національна рада вирішила вилучити із переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України телеканал RTVI», - резюмується у повідомленні.

Раніше у Нацраді назвали кількість російських телеканалів, які заборонили в Україні протягом останніх шести років.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники відмовили у в’їзді в Україну редактору RTVI та автору репортажу про життя в «ДНР» Олексію Пивоварову.

Як повідомлялося, 23 лютого в аеропорту «Київ» прикордонники не пропустили в Україну двох громадян Росії, які працюють у сфері масової інформації.

Також в «Жулянах» завернули ще трьох російських пропагандистів (журналістів, СММників, блогерів), які хотіли навчати українців «мистецтва масових комунікацій».