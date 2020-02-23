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    Події в Україні

    До України не пустили двох російських пропагандистів

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    Росіянам відмовили у перетині державного кордону України та проставили заборону в&rsquo;їзду в нашу країну на 3 роки - До України не пустили двох російських пропагандистів
    Росіянам відмовили у перетині державного кордону України та проставили заборону в’їзду в нашу країну на 3 роки

    Житель Санкт-Петербурга прилетів в Україну вести лекції та шукати натхнення

    В аеропорту «Київ» прикордонники не пропустили в Україну двох громадян Росії, які працюють у сфері масової інформації.

    Про це повідомляє Держприкордонслужба.

    «Під час оформлення рейсу «Мінськ-Київ» прикордонники виявили серед пасажирів російського письменника та журналіста. Житель Санкт-Петербурга 1986 року народження прилетів в Україну вести лекції про копірайтинг та пошук натхнення. Але факт, що цей пасажир «шукав натхнення» в окупованому Криму, куди їздив незаконно, не дав йому змоги підзаробити на лекціях у Києві», – зазначається у повідомленні.

    Тим самим рейсом, з тією ж метою, на запрошення тієї ж організації в Київ прилетіла також москвичка 1983 року народження. «Росіянка забезпечує комунікацію групи компаній, які ведуть діяльність на тимчасово окупованому Кримському півострові. А на своєму профілі росіянка викладає фото із заходів, організованих російськими силовиками, із забороненою в Україні атрибутикою та зі зброєю. Цій мандрівниці теж не вийшло потрапити на лекції в Київ», – додали у пресслужбі.

    Обидвом росіянам відмовили у перетині державного кордону України та проставили заборону в’їзду в нашу країну на 3 роки.

    Сьогодні зранку вони зворотним рейсом відлетіли у Мінськ.

    Напередодні вихідних в «Жулянах» завернули ще трьох російських пропагандистів (журналістів, СММників, блогерів), які хотіли навчати українців мистецтва масових комунікацій.

    Нагадаємо, на Київщині прикордонники зі стріляниною затримали порушника.

    прикордонники Росія Київ пропаганда
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