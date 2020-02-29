Російського журналіста не впустили в Україну



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Прикордонники в аеропорту вручили постанову про відмову у пропуску на територію України Фото Пивоварова

Пивоваров не зміг «підтвердити причину перебування в країні»

Прикордонники відмовили у в’їзді в Україну російському журналісту Олексію Пивоварову.

Про це сам Пивоваров написав у Facebook 29 лютого.

«Кілька років не був в Україні й, мабуть, не судилося. Пару годин тому прилетів до Києва, але на територію країни мене не пустили», – бідкається головний редактор RTVI та автор репортажу про життя в «ДНР».

За словами Пивоварова, прикордонники в аеропорту вручили йому постанову про відмову у пропуску на територію України, оскільки він не зміг «підтвердити причину перебування в країні».

Як повідомлялося, 23 лютого в аеропорту «Київ» прикордонники не пропустили в Україну двох громадян Росії, які працюють у сфері масової інформації. За даними ДПСУ, вони прилетіли в Україну вести лекції про «копірайтинг та пошук натхнення». Однак було встановлено, що ці росіяни раніше незаконно відвідували окупований Крим. Їм відмовили у перетині держкордону України та проставили заборону в’їзду в країну на 3 роки.

Крім того, минулого тижня в «Жулянах» завернули ще трьох російських пропагандистів (журналістів, СММників, блогерів), які хотіли навчати українців «мистецтва масових комунікацій».

Нагадаємо, у «Борисполі» депортовані зі Швеції грузини влаштували дебош.