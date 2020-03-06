У Нацраді назвали кількість російських телеканалів, які заборонили в Україні протягом останніх шести років



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Закон про телебачення і радіомовлення був одним із тих, що дозволяв обмежувати пропаганду та запроваджувати в ефір українську мову, - Фещук

Протягом 2014-2019 рр. Нацрада обмежила в Україні мовлення 74 російських телеканалів

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення протягом 2014-2019 рр. обмежила в Україні мовлення 86 іноземних телеканалів, з яких 74 мають пряме російське походження. Про це повідомила ексзаступнця голови Нацради Уляна Фещук під час пресконференції в Укрінформі.

«За весь час нашої діяльності було обмежено мовлення 86 іноземних телеканалів, з яких 74 російських. І це відбувалося в той момент, коли українське законодавство взагалі практично не врегульовувало це питання. За час коли ми працювали було розроблено 7 законопроєктів, які в подальшому були ухвалені», - сказала Фещук.

Водночас вона зауважила, що закон про телебачення і радіомовлення був одним із тих, до яких дуже часто вносилися зміни, що було незручно для ліцензіатів, але дозволяв обмежувати пропаганду та запроваджувати в ефір українську мову.

Фещук зазначила, що Нацрадою також велася робота, щоби на телеканалах не розпалювалася ворожнеча. За її словами, також вперше були застосовані санкції до телеканалів за розповсюдження фейкових новин.

«Є позитивна практика, яку в подальшому зможуть використовувати колеги, які залишилися працювати в Нацраді. Ми дуже сподіваємося, що вони будуть використовувати таке саме для порушників, а не для того, щоб придушувати свободу слова. Тобто треба розрізняти порушення і свободу слова», - сказала вона.

Нагадаємо, востаннє 27 лютого цього року Нацрада з питань телебачення і радіомовлення заборонила в Україні три російські телеканали.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 5 березня звільнив достроково членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергія Костинського і Уляну Фещук з посад членів Нацради та перепризначив її членами Юрія Зіневича і Валентина Коваля.