Прикордонники не пустили в Україну росіян, які їхали у Київ читати лекції



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Один із лекторів балотувався від партії Жириновського в Московську думу, а також є фахівцем в питаннях інформаційної та кібервійни

Співробітники Держприкордонслужби заборонили в’їзд в Україну кільком громадянам Росії, які їхали в Київ читати лекції.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

Прикордонники 20 лютого виявили громадянина Росії 1985 року народження. Чоловік прилетів рейсом з Мінська та зазначив, що прямує з діловою метою на запрошення однієї організації – проводити тренінги та заняття зі слухачами. Однак у ході прикордонного контролю охоронці кордону встановили, що прибулий співпрацює з політичними силами РФ і балотувався від партії Жириновського в Московську думу, а також є фахівцем в питаннях інформаційної та кібервійни. Лекції на цю тему він читав в окупованому Криму в так званому в молодіжно-патріотичному таборі «Донузлав-2015». За цей виступ всеросійська організація «Бойове братство» нагородила його медаллю «Учасник ходи «Безсмертний полк».

Українські прикордонники відправили лектора зворотним рейсом зі штампом в паспорті «Заборона в’їзду» на 3 роки.





Крім того, рейсом з Мінська прилетів росіянин 1986 року народження, який теж їхав читати лекції про просування контенту у соціальних мережах. В його біографії кож знайшли факт незаконного відвідування окупованого Криму. Його також відправили назад і заборонили в’їзд в Україну на 3 роки.

Крім того, в Жулянах повернули назад росіянку 1980 року народження. Вона теж прилетіла рейсом з Мінська для проведення лекцій та тренінгів, але її мета поїздки та наявні підтвердження не переконали охоронців кордону. Крім того, прикордонники встановили, що жінка обіймає посаду в забороненому в Україні інтернет-ресурсі.