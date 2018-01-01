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    Вірменію на «Євробаченні» представить переможець українського шоу «Х-Фактор»

    Севак Ханагян переміг у сьомому сезоні українського шоу «Х-Фактор»
    Вірменію на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2018» представить Севак Ханагян з піснею «Камі» (Вітер). Як повідомляє «Арменпрес», спочатку за участь в конкурсі від Вірменії боролися 20 конкурсантів, проте в результаті двох конкурсів в фінал національного відбору вийшли 10 учасників. «За
    • Сьогодні, 08:21
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    Севак Ханагян на&nbsp;&laquo;Х-Факторі&raquo;
    Севак Ханагян на «Х-Факторі»

    Севак Ханагян переміг у сьомому сезоні українського шоу «Х-Фактор»

    Вірменію на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2018» представить Севак Ханагян з піснею «Камі» (Вітер).

    Як повідомляє «Арменпрес», спочатку за участь в конкурсі від Вірменії боролися 20 конкурсантів, проте в результаті двох конкурсів в фінал національного відбору вийшли 10 учасників.

    «За підсумками голосування професійного міжнародного журі з 9 країн і вірменських телеглядачів переможцем визнаний Севак Ханагян», повідомляє вірменське ЗМІ.

    Варто зазначити, що Ханагян широко відомий українській аудиторії. Співак переміг у сьомому сезоні українського шоу «Х-Фактор».

    Також він брав участь у російських шоу «Голос» і «Головна сцена».

    Як повідомляв «Главком», Україну на «Євробаченні-2018» представлятиме Melovin.

    «Євробачення 2018» пройде в столиці Португалії – Лісабоні. Півфінали конкурсу заплановані на 8 та 10 травня, фінал – на 12 травня.

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