Вірменію на «Євробаченні» представить переможець українського шоу «Х-Фактор»

Севак Ханагян переміг у сьомому сезоні українського шоу «Х-Фактор»

Вірменію на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2018» представить Севак Ханагян з піснею «Камі» (Вітер). Як повідомляє «Арменпрес», спочатку за участь в конкурсі від Вірменії боролися 20 конкурсантів, проте в результаті двох конкурсів в фінал національного відбору вийшли 10 учасників. «За



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Севак Ханагян на «Х-Факторі»

Севак Ханагян переміг у сьомому сезоні українського шоу «Х-Фактор»

Вірменію на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2018» представить Севак Ханагян з піснею «Камі» (Вітер).

Як повідомляє «Арменпрес», спочатку за участь в конкурсі від Вірменії боролися 20 конкурсантів, проте в результаті двох конкурсів в фінал національного відбору вийшли 10 учасників.

«За підсумками голосування професійного міжнародного журі з 9 країн і вірменських телеглядачів переможцем визнаний Севак Ханагян», повідомляє вірменське ЗМІ.

Варто зазначити, що Ханагян широко відомий українській аудиторії. Співак переміг у сьомому сезоні українського шоу «Х-Фактор».

Також він брав участь у російських шоу «Голос» і «Головна сцена».

Як повідомляв «Главком», Україну на «Євробаченні-2018» представлятиме Melovin.

«Євробачення 2018» пройде в столиці Португалії – Лісабоні. Півфінали конкурсу заплановані на 8 та 10 травня, фінал – на 12 травня.