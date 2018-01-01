Україну на «Євробаченні-2018» представлятиме Melovin

Шестеро музикантів боролися за право представляти Україну на конкурсі в Лісабоні

У суботу, 24 лютого, у Києві відбувся фінал Нацвідбору на «Євробачення-2018». Шестеро музикантів боролися за право представляти Україну на конкурсі в Лісабоні. У фіналі Нацвідбору-2018 виступили Kadnay, Tayanna, The Erised, Laud, Vilna та Melovin. Так, від членів журі Vilna отримала один бал, два бали отримав



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Melovin

Шестеро музикантів боролися за право представляти Україну на конкурсі в Лісабоні

У суботу, 24 лютого, у Києві відбувся фінал Нацвідбору на «Євробачення-2018». Шестеро музикантів боролися за право представляти Україну на конкурсі в Лісабоні.

У фіналі Нацвідбору-2018 виступили Kadnay, Tayanna, The Erised, Laud, Vilna та Melovin.

Так, від членів журі Vilna отримала один бал, два бали отримав гурт The Erised, три бали - Kadnay, чотири бали у Laud, п'ять балів дісталося Melovin, найбільша кількість голосів від членів журі у Tayanna.

Оголошено результати голосування суддів. Чекаємо на результати голосування оглядачів. Хто ж стане переможцем фіналу нацвідбору #Євробачення2018?! pic.twitter.com/if3o6cgG0y — UA:Перший (@1tvua) 24 февраля 2018 г.

Натомість глядачі віддали один бал The Erised, два бали у Laud, три бали отримала Vilna, чотири бали у Tayanna, п'ять балів глядачі віддали Kadnay, шість балів або кожен третій голос глядачів дістався Melovin.

Таким чином Україну на «Євробаченні» представлятиме Melovin з піснею Under The Ladder.

Усього надійшло 179 тисяч унікальних голосів за учасників «Євробачення».

Членами журі на Нацвідборі були Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов.

Варто зазначити, що під час виступу Tayanna розгорівся скандал: Андрій Данилко запідозрив співачку у тому, що вона співає під фонограму. Він зокрема попросив режисерів Нацвідбору включити мінусовку, під яку Tayanna співала. Суддя переконався, що в музиці немає фонограми.

Проте, один з глядачів у залі почав викрикувати члену журі «ганьба». Натомість Данилко досить різко відповів: «Іди в пі*у».

Згодом Данилко все ж вибачився за нецензурну лексику у прямому ефірі.

«Євробачення 2018» пройде в столиці Португалії – Лісабоні. Півфінали конкурсу заплановані на 8 та 10 травня, фінал – на 12 травня.

Як відомо, на пісенному конкурсі «Євробачення–2018» представник від України виступатиме в другому півфіналі. Півфінали відбудуться 8 і 10 травня, а фінал – 12 травня.

Раніше повідомлялося, що під час церемонії жеребкування мер Києва Віталій Кличко передав символічні ключі від «Євробачення» меру Лісабона Фернандо Медіні.

Пісенний конкурс «Євробачення-2017» проходив у Києві з 7 до 13 травня, переможцем став Салвадор Собрал із Португалії з піснею «Amar Pelos Dois». Тому саме Португалія стане країною, де відбудеться наступний конкурс.