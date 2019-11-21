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    Культура

    Зліт вовчиць у столиці. Олег Винник увечері представить нове шоу у Палаці спорту (відео)

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    Олег Винник найкасовіший&nbsp;артист країни, він дає до 20 великих концертів щомісяця - Зліт вовчиць у столиці. Олег Винник увечері представить нове шоу у Палаці спорту (відео)
    Олег Винник найкасовіший артист країни, він дає до 20 великих концертів щомісяця

    Під Палацом спорту «вовчиці» в очікуванні кумира виконують його хіти

    Відомий український «приборкувач вовчиць» Олег Винник сьогодні, 21 листопада, дає великий сольний концерт у Палаці спорту.

    Вже зараз біля будівлі Палацу «Главком» натрапив на зграю «вовчиць», які в очікуванні кумира виконують його хіти. 

    Олег Винник найкасовіший артист країни. Він дає до 20 великих концертів щомісяця.

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    Як повідомлялося, сьогодні Олег Винник презентує новий трек «Божевільна Любов».

    Зазначалося, що в архівах білявого хітмейкера чимало пісень, які очікують «свого часу». Артист вирішив, що прийшов час познайомити слухачів з одним з ранніх треків «Божевільна Любов».

     «Сьогодні любов стала божевільною: холодною, жорстокою, цинічною, швидкоплинною. Озираючись навколо, що ми маємо? - пристрасть, агресія, пошук власної вигоди ... Це реалії нашого світу, про які я не можу мовчати, і про які вирішив в алегоричній формі сказати в своїй новій пісні», - каже Олег Винник.

    У композиції можна почути відгомін естетики 80-х: впевнений танцювальний ритм і романтичний надрив.

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