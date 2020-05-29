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    Здоров'я

    На Львівщині за добу – 50 нових випадків Covid-19

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    На Львівщині зареєстровано 1563 випадки Covid-19 - На Львівщині за добу – 50 нових випадків Covid-19
    На Львівщині зареєстровано 1563 випадки Covid-19

    У лікарні перебуває 153 особи

    На Львівщині підтверджено 1563 випадки інфікування коронавірусом, з них 49 – летальні. За вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 359 ПЛР-тестів, з яких 50 – позитивні (з них – 34 це мешканці Львова).

    За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 4714 осіб, госпіталізовані – 645, на амбулаторному лікуванні – 4069 осіб, виписані – 496 осіб. Зараз у лікарні перебуває 153 особи, з них в реанімації – 5 осіб, на апаратні ШВЛ – 1 особа.

    Загалом коронавірусну інфекцію виявлено  у 1563 осіб, 49 людей померло. 361 пацієнт одужав.

    Нагадаємо, на Львівщині 28 травня було підтверджено 1513 випадків інфікування коронавірусом, з них 48 – летальні, 335 пацієнтів одужали. За добу – 70 нових випадків Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      22811
    • Хворіють
      13198
    • Одужали
      8934
    • Померли
      679

    Нагадаємо, в Україні станом на ранок п'ятниці, 29 травня, зафіксовано 429 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Також минулої доби 495 пацієнтів одужали, а 10 – померли. Для порівняння, минулої доби на коронавірус захворіли 477 людей, одужали 444, а померли 11 пацієнтів.

    здоров'я Львівщина медицина коронавірус
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