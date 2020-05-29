Ляшко розповів про новий план боротьби з коронавірусом у разі повторення епідемії



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Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко анасував нову стратегію боротьби з Covid-19

«Україні варто готуватися до другої хвилі епідемії коронавірусу», – Ляшко

У разі другої хвилі коронавірусу в Україні медики будуть пропонувати іншу стратегію боротьби, яка буде спрямована на запобігання нового тотального карантину

Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко анонсував новий план боротьби з коронавірусом у разі повторення епідемії. Про це Віктор Ляшко заявив в ефірі одного з телеканалів.

«У разі другої хвилі коронавірусу в Україні медики будуть пропонувати іншу стратегію боротьби, яка буде спрямована на запобігання нового тотального карантину», – сказав Ляшко.

Медик зазначив, що Україні варто готуватися до другої хвилі епідемії коронавірусу, яка може піти за сценарієм грипу та грипоподібних захворювань. У разі другої хвилі коронавірусу в Україні медики будуть пропонувати іншу стратегію боротьби, яка буде спрямована на запобігання нового тотального карантину

«У МОЗ повинні підготувати систему охорони здоров'я так, щоб потім не запроваджувати тотальний карантин. Зараз ми поступово послаблюємо заходи і спостерігаємо за ситуацією. Цей досвід буде оцінений експертами, і ми будемо пропонувати зовсім іншу стратегію боротьби, коли буде друга хвиля», – заявив Ляшко.

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок п'ятниці, 29 травня, зафіксовано 429 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Також минулої доби 495 пацієнтів одужали, а 10 – померли. Для порівняння, минулої доби на коронавірус захворіли 477 людей, одужали 444, а померли 11 пацієнтів.