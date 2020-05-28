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    Здоров'я

    На Львівщині кількість хворих на Covid-19 зросла, за добу – 70 нових випадків

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    На Львівщині за останню добу коронавірус виявили у&nbsp; 70 осіб - На Львівщині кількість хворих на Covid-19 зросла, за добу – 70 нових випадків
    На Львівщині за останню добу коронавірус виявили у  70 осіб

    Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 1513 осіб

    На Львівщині станом на ранок 28 травня підтверджено 1513 випадків інфікування коронавірусом, з них 48 – летальні, 335 пацієнтів одужали. Про це повідомили у Львівській міській раді.

    За вчорашню добу лабораторні центри у Львові провели 329 ПЛР-тестів, з яких 70 – позитивні (з них – 53 це мешканці Львова). Зазначимо, 27 травня за добу було підтверджено 38 випадків Cоvid-19.

    Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 4697 осіб, госпіталізовані – 634, на амбулаторному лікуванні – 4063 особи, виписані – 484 особи. Зараз у лікарні перебуває 155 осіб, з них в реанімації – 6 осіб, на апаратні ШВЛ — 2 особи.

    «+70 хворих на коронавірус за добу на Львівщині. Це новий рекорд і поганий дзвіночок для всіх нас. Сьогодні на сесії голосуватимемо важливі рішення для протидії наслідкам епідемії. Там і закупівля швидких, і інших необхідних медичних засобів. Сподіваюсь, здоровий глузд переможе і ми спільно зробимо все необхідне для захисту львів'ян», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

    Нагадаємо, 27 травня на Львівщині було підтверджено 1443 випадки коронавірусу, з них 38 – за добу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      22382
    • Хворіють
      13274
    • Одужали
      8439
    • Померли
      669

    Станом на ранок 28 травня в Україні зафіксовано 477 нових випадків захворювання на коронавірус. Це на 156 більше, ніж було зареєстровано напередодні, коли добовий показник нових хворих складав 321 особу.

    здоров'я Львівщина медицина коронавірус
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