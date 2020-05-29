Епідемія в Києві: за добу 56 нових випадків Covid-19



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За добу від коронавірусу одужало майже вдвічі більше киян ніж захворіло

Станом на ранок 29 травня, у Києві підтверджено 2849 випадків Covid-19.

Таким чином, за добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 56 осіб. За попередню добу збільшення складало 54 особи. З початку епідемії у Києві одужали 597 людей (за добу 91), померли 65 осіб (за добу одна).

У Київській області зафіксовано 1535 випадків захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 18 осіб. За попередню добу збільшення складало 43 особи. Загалом одужали 394 людини (за добу 36), померли – 30.

Загалом в Україні підтверджено 22811 випадків Covid-19. Протягом 28 травня отримано 429 повідомлень про нові підтверджені випадки.

Коронавірус в Україні

Всього 22811

Хворіють 13198

Одужали 8934

Померли 679

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Нагадаємо, cтаном на ранок 28 травня, у Києві було підтверджено 2793 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 54 особи.

У Київській області було зафіксовано 1517 випадків захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 43 особи.