Американські вчені створили антибіотик, що перемагає всі бактерії



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Новий антибіотик назвали «іррезистин»

Новий преперат може знищити навіть найсильніших супротивників - від кишкової палички Escherichia coli до стафілокока і гонококка, стійких до всіх відомих антибіотиків.

Американські вчені з Прінстонського університету виявили сполуку, що перемагає найбільш стійкі до антибіотиків бактерії. Результати дослідження були опубліковані в журналі Cell 3 червня.

Зазначається, що сполука SCH-79797, що має подвійну дію, може одночасно проколювати стінки бактерій і руйнувати фолієву кислоту в їхніх клітинах, при цьому у бактерій не виробляється до неї лікарської стійкості.



Науковці стверджують, що за останні тридцять років не з'явилося жодного нового препарату, здатного вбивати грамнегативні бактери, які, на відміну від грампозитивних, захищені зовнішнім шаром, який оберігає їх від більшості антибіотиків.



Як наголосив професор Земером Гітай, SCH-79797 одночасно атакує зсередини і зовні, і може знищити навіть найсильніших супротивників - від кишкової палички Escherichia coli до стафілокока і гонококка, стійких до всіх відомих антибіотиків.



«Це перший антибіотик, який без опору впливає і на грампозитивні, і на грамнегативні бактерії. Ми сподіваємося, що в майбутньому це приведе до появи нових типів антибіотиків», - заявив Гітай.



Він наголосив, що з'єднання назвали «іррезистин».



Основна проблема антибіотиків полягає в тому, що бактерії швидко виробляють до них резистентність, проте дослідження показали, що жоден патоген не може протистояти SCH-79797.



Так, вчені протягом 25 днів знову і знову піддавали патогени впливу препарату, і навіть отримали зі сховищ Всесвітньої організації охорони здоров'я найбільш стійкий штам гонокока Neisseria gonorrhoeae, який входить у топ-5 найбільш складних для лікування.



У всіх випадках іррезистин показав високу ефективність.