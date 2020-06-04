За минулу добу у Збройних Силах України – 10 нових випадків Covid-19



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В ЗСУ за добу у 10 військовослужбовців діагностували коронавірус

На коронавірус хворіє 131 військовослужбовець

У Збройних Силах станом на 10.00 4 червня хворіє 131 особа на гостру респіраторну хворобу Covid-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. За минулу добу зареєстровано десять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. Про це повідомило командування медичних сил ЗСУ.

Всього за час пандемії одужало – 128 осіб, летальних випадків – 4.На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 500 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 76 осіб.

У закладах охорони здоров’я перебуває чотири особи (Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» – 2 військовослужбовця та Івано-Франківська міська лікарня – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Отримують необхідне лікування.

Шість осіб (Рівненська область – 3 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України, Дніпропетровська, Львівська по 1 працівнику ЗС України ) перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Нагадаємо, 3 червня в Збройних Силах України повідомляли про 124 хворих на коронавірус військових і десять нових випадків Covid-19 за попередню добу.

Коронавірус в Україні

Всього 25411

Хворіють 13622

Одужали 11042

Померли 747

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Станом на ранок 4 червня в Україні зафіксовано 588 нових випадків коронавірусу, це на 105 випадків більше, ніж учора (483). Зазначимо, що 588 нових випадків зараження – рекордний показник за весь час епідемії. Попередній найвищий показник був 22 квітня – 578 випадків.Усього виявлено 25 411 випадків коронавірусної хвороби, з них – 1 829 у дітей, 4 888 – у медиків.