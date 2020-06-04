Науковці дослідили, завдяки чому імунітет деяких людей здатний побороти Covid-19



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У деяких людей є імунітет до коронавірусу

Імунна система має допоміжні Т-клітини, що здатні реагувати на вірус

Імунна система деяких людей, які ніколи не хворіли на Covid-19, має допоміжні Т-клітини, що здатні розпізнавати та реагувати на небезпечний вірус. Про це свідчать дані нового дослідження, повідомляє Science alert.

На думку вчених, причиною цьому є так звана перехресна реакція: коли Т-клітини-помічники розвиваються у відповідь на інший вірус, вони реагують на схожий, але раніше не відомий патоген. У цьому випадку Т-клітини можуть залишитися після попереднього контакту людини з іншим видом коронавірусу – ймовірно, одним з чотирьох, що спричиняють застуду.

За словами науковців, саме ці клітини «можуть допомогти генерувати швидшу і сильнішу імунну відповідь». Серед пацієнтів з коронавірусом, які брали участь у цьому дослідженні, тільки у двох були важкі випадки; інші 90% мали легку або помірну форму інфекції.

Щоправда, окремі науковці вважають, що наразі зарано робити висновки, що перехресна реакція відіграє якусь роль у тому, як саме протікає в організмі людини Covid-19. Вірус швидко мутує і за кілька місяців ці дані можуть бути неактуальними. Втім, автори дослідження зауважують, що «імунна система пов’язана з подією. Якщо це сильна подія, у вас буде сильна пам’ять».

Нагадаємо, лікар-інфекціоніст, ексдиректор Центру громадського здоров'я МОЗ України Володимир Кульпіта вважає, що питання колективного імунітету до Covid-19 є дещо маніпулятивним. Адже імунітет у кожної людини формується окремо. Якщо в суспільстві набирається «імунних» людей вже близько 60-70 відсотків, фахівці говорять про так званий колективний імунітет. Але це все одно не означає, що окрема людина може бути повністю захищеною.