Вчені розповіли, коли завершиться епідемія коронавірусу в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З кінця травня щодня простежується тенденція повільного згасання епідемії

Якщо обставини будуть сприятливими, то протягом липня вчені прогнозують більш ніж двократний спад хвороби

Пандемія коронавірусу в Україні до червня пройшла фазу щоденного зростання. З кінця травня щодня простежується тенденція повільного згасання епідемії.

Про це свідчать дослідження Світового центру даних «Геоінформатика та сталий розвиток» при КПІ імені Ігоря Сікорського.

Уточнюється, що протягом найближчих шести днів передбачається повільний спад епідемії в Україні з рівнем плато 300-450 нових інфікованих на добу.

На думку вчених, приріст нових випадків Covid-19 в країні в цей час буде значно нижче добової кількості тих пацієнтів, які одужали. Повільне згасання пандемії буде монотонним. Приріст нових хворих буде триматися на рівні плато приблизно до кінця місяця.

Якщо обставини будуть сприятливими, то протягом липня вчені прогнозують більш ніж двократний спад хвороби.

Також дослідники пояснили, чому друга фаза поширення Covid-19 в Україні була такою затяжною. Вони вважають, що причина цього - погане дотримання карантинних обмежень громадянами, необережність протягом весняних релігійних свят і недостатня якість медицини в країні.

Як повідомлялось, станом на ранок 2 червня в Україні підтверджено 24 340 випадків Covid-19, з них 10 078 одужали, 727 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 328 випадків.

Коронавірус в Україні

Всього 24340

Хворіють 13535

Одужали 10078

Померли 727

Копіювати код для вставки

До слова, у Міністерстві охорони здоров'я зафіксовано перший випадок коронавірусу.

Нагадаємо, станом на ранок вівторка, 2 червня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 375 526 осіб. У свою чергу, одужали 2 695 829. Всього у світі 6 266 192 особи інфіковано.