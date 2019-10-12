Багато людей не знають, що мають смертельно небезпечну хворобу легенів ХОЗЛ



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Близько 400 мільйонів людей у всьому світі страждають від ХОЗЛ

Хронічна обструктивна хвороба легенів (ХОЗЛ) є четвертою серед найпоширеніших у світі недуг, що призводять до смерті. Багато людей живуть роками з ознаками ХОЗЛ, не підозрюючи, що серйозно хворі.

Про це повідомляє Ukrhealth.

Сьогодні близько 400 мільйонів людей у всьому світі страждають від ХОЗЛ, і перед медициною стоїть завдання не допустити активного поширення хвороби. Завдання дуже складне, оскільки спеціального лікування для ХОЗЛ не існує.

Підступна хвороба легенів починається повільно і в міру прогресування викликає у людини дихальну недостатність.

«В залежності від стадії ХОЗЛ може серйозно обмежувати повсякденне життя. Навіть звичайна розмова може бути втомливою для пацієнтів. Крім того, викликані хворобою задишка і нестача повітря часто провокують страх і паніку. Багато пацієнтів з ХОЗЛ страждають від депресії або тривожних розладів. Із-за страху перед задишкою люди, які хворіють частіше залишаються вдома і менше рухаються», – повідомив керівник групи «Організації пацієнтів з легеневою емфіземою-ХОЗЛ в Німеччині» у Франкфурті Норберт Гриффель.

Від ХОЗЛ особливо часто страждають курці: захворює приблизно кожен четвертий споживач сигарет. Деякі професійні групи, такі як шахтарі, також схильні до підвищеного ризику захворювання.

Приготування їжі на відкритому вогні також сприяє розвитку небезпечної хвороби легенів.

За даними фахівців «Центру компетенції астми і ХОЗЛ» в Марбурзі, дане захворювання прогресує повільно і часто непомітно. Багато людей живуть роками з ознаками ХОЗЛ, не підозрюючи, що це серйозне захворювання. Симптоми хвороби вони інтерпретують як безпечні або сприймають як прояв старіння.

«Тривожними ознаками є: кашель, особливо рано вранці, сильний слиз і задишка, яка спочатку виникає при фізичному навантаженні. Обов’язково зверніться при їх появі до лікаря», – дають пораду експерти.

У людей, які страждають на ХОЗЛ погіршити їх стан можуть різні фактори: наприклад, зміна погоди, деякі миючі засоби в будинку, палаючі свічки.

Ліки при даному захворюванні призначаються в залежності від ступенів тяжкості ХОЗЛ: від кашлю вранці і задишки тільки при сильних фізичних зусиллях до розчинення альвеол і постійного респіраторного розладу – тоді кожна застуда може бути небезпечною для життя. Частина терапії полягає в тому, щоб не обтяжувати легені – кинути палити, триматися подалі від місць скупчення пилу, шкідливих випарів. Дуже важливо, щоб пацієнти були захищені від інфекцій, тому що вони погіршують хворобу.

«Але особливо важливі регулярні фізичні вправи і спеціальні види спорту, які поліпшують стан легенів, наприклад, плавання. Це альфа і омега профілактики і боротьби з хворобою. В іншому випадку пацієнтів чекає небезпечне для них прогресування недуги. Існує висока ймовірність смерті від ХОЗЛ або супутніх захворювань, таких як рак легенів, серцево-судинні захворювання або інсульт», – резюмував пульмонолог Хенрік Ватц.

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